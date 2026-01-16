Potrivit comunicatului MAE din Rusia, Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, hărțuire și tratament inadecvat aplicat cetățenilor ruși care intră pe teritoriul Republicii Moldova. Se menționează că, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești sunt supuși frecvent unor percheziții și inspecții considerate umilitoare. De asemenea, pasagerii ar fi obligați să aștepte ore întregi în zona de tranzit, fără acces la facilități de bază sau la comunicarea cu exteriorul.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat aplicat cetățenilor ruși care intră în Republica Moldova de către autoritățile moldovene. La sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești sunt supuși în mod regulat unor percheziții și inspecții umilitoare. Este o obișnuință ca pasagerii să fie nevoiți să aștepte ore întregi în zona de tranzit, fără facilități de bază sau acces la lumea exterioară. Au existat cazuri în care cetățenii ruși au petrecut mai mult de două zile pe aeroport, primind apoi refuzul intrării în țară sub pretexte inventate. Are loc o aplicare arbitrară a legii, detenție forțată la frontieră și urmărire penală fără prezentarea unor dovezi convingătoare”, susțin autoritățile ruse într-un comunicat, conform Unimedia.

„La plecarea din Chișinău se folosește practica amânării artificiale a procedurilor de securitate, ceea ce determină întârzierea pasagerilor la îmbarcarea în zboruri. În același timp, autoritățile moldovene nu permit accesul personalului Ambasadei Rusiei la Chișinău la cetățenii ruși. Solicitările misiunii diplomatice ruse sunt ignorate. Astfel, acordarea de asistență consulară este practic imposibilă. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei recomandă insistent cetățenilor ruși să ia în considerare aceste riscuri și, dacă este posibil, să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova”, susțin autoritățile ruse.

„Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de ministerul rus de externe”, au transmis autoritățile din Republica Moldova.

„Autoritățile Republicii Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, susțin autoritățile din Republica Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova respinge tentativele de prezentare eronată a realităților din țară și face apel la o informare corectă și responsabilă a publicului.