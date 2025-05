Potrivit acuzațiilor lansate de Ministerul de Externe din Rusia, lideri europeni precum Emmanuel Macron, Keir Starmer și Ursula von der Leyen sunt percepuți ca fiind voci influente în apelurile insistente adresate Statelor Unite de a sprijini și înăspri măsurile restrictive împotriva Rusiei.

Autoritățile din Rusia lansează mai multe acuzații

Aceste apeluri sunt văzute de Moscova ca indicii clare ale unei strategii occidentale de izolare și constrângere politică și economică.

„Atunci când ne spun: să aplicăm un armistițiu și mai vedem. Nu, am mai trecut prin asta, știm povestea, nu mai vrem astfel de abordări, oameni precum Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen și alți lideri europeni care cer isteric din partea Statelor Unite să se alăture sancțiunilor anti-ruse, care cer înăsprirea sancțiunilor, aceste lucruri le trădează intențiile”, a acuzat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, conform Tass.

În acest context tensionat, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că Rusia și Ucraina vor iniția „imediat” negocieri în vederea unui armistițiu general. Declarația a venit după o discuție recentă cu Vladimir Putin, caracterizată de administrația americană ca fiind una „excelentă”.

Trump a subliniat că cele două părți urmează să negocieze direct condițiile unui eventual armistițiu și a unei opriri a războiului, subliniind că numai Rusia și Ucraina pot stabili detaliile acestor discuții.

„Rusia și Ucraina vor începe imediat negocierile în sensul unui armistițiu și, cel mai important, în sensul opririi războiului. Condițiile vor fi negociate între părți, întrucât doar așa poate fi, ei știu detalii ale negocierilor pe care nu le cunoaște altcineva. Tonul și spiritul conversației au fost excelente”, a transmis Donald Trump.

Putin a precizat că Moscova va colabora cu Ucraina la redactarea unui memorandum

Cu toate acestea, potrivit unor surse citate de publicația The New York Times, Donald Trump le-ar fi transmis liderilor mai multor state europene, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, că nu are intenția de a se implica în mod activ în eforturile diplomatice de rezolvare a conflictului ruso-ucrainean. În urma discuției cu liderul de la Washington, Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să propună Ucrainei un plan pentru un potențial acord de pace, cu condiția ca acesta să fie precedat de un armistițiu general, temporar, asupra căruia să existe un acord între părți.

Putin a precizat că Rusia va colabora cu Ucraina la redactarea unui memorandum care să contureze un viitor acord de pace, acest proces fiind condiționat de acceptarea unui armistițiu temporar, ce ar oferi cadrul necesar discuțiilor diplomatice.