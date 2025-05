Donald Trump Jr. nu exclude o candidatură la președinția SUA

Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte american Donald Trump, a lăsat deschisă posibilitatea unei viitoare candidaturi la Casa Albă, afirmând că resimte „chemarea” unei implicări directe în politică. Declarația a fost făcută în cadrul Forumului Economic de la Doha, unde a participat în calitate de om de afaceri și partener al firmei de investiții 1789 Capital.

Trump Jr. lasă ușa deschisă unei candidaturi

Trump Jr. a subliniat că, deși nu are planuri imediate pentru o candidatură, se consideră un susținător fervent al mișcării „Make America Great Again” și al direcției asumate de Partidul Republican sub conducerea tatălui său. „Cred că tatăl meu a schimbat profund Partidul Republican. Este acum partidul America First, partidul MAGA – oricum ați dori să-l numiți”, a spus acesta.

„Răspunsul este nu ştiu, poate într-o zi. Ştiţi, această chemare există”, a spus Trump Jr., în vârstă de 47 de ani, răspunzând unei întrebări directe despre ambițiile sale prezidențiale.

Influența lui Donald Trump Jr. în cercurile conservatoare a crescut constant în ultimii ani. Potrivit Reuters, el a avut un rol cheie în formarea echipei prezidențiale a tatălui său, susținând anumite numiri și blocând altele. Implicarea sa a fost crucială inclusiv în sprijinirea senatorului JD Vance pentru funcția de vicepreședinte, dar și în respingerea unor nume precum Mike Pompeo.

În plan economic, Trump Jr. a declarat că prioritatea sa actuală este combaterea a ceea ce numește „ideologia woke care a pus stăpânire pe afaceri și pe guvern.” Ca partener în cadrul 1789 Capital și vicepreședinte executiv al Trump Organization, el afirmă că mizează pe susținerea inițiativelor de business orientate spre valorile conservatoare.

Afaceri în Golf și suspiciuni de influență

Întrebat despre afacerile familiei Trump în Golf – o regiune unde s-au semnat contracte de miliarde de dolari – Trump Jr. a afirmat că nu există parteneriate directe cu guverne și că orice acuzații de influență politică sunt „speculații.” Președintele Trump a negat, de asemenea, că ar fi discutat proiecte imobiliare în timpul recentei sale vizite în Arabia Saudită.

Prezent la forumul de la Doha, fiul fostului președinte a reiterat ideea că un al doilea mandat Trump ar fi „cea mai mare oportunitate de a reseta America și relațiile globale”, declarându-se „absolut” dedicat acestui proiect. El a insistat totodată că rămâne în primul rând antreprenor, rol pe care l-a asumat cu mult înainte de ascensiunea tatălui său în politică.

În timp ce fiul său își cântărește opțiunile, Donald Trump senior continuă să alimenteze speculațiile privind un al treilea mandat – în ciuda prevederilor constituționale. Magazinul său oficial promovează deja șepci și tricouri cu inscripția „Trump 2028”.