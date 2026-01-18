Programul este organizat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM), cu sprijinul RePatriot, și se adresează unui număr maxim de 15 participanți din companii și instituții românești care doresc să urmeze un parcurs riguros de transformare managerială, inspirat din experiența programului Baldrige din SUA, conform informațiilor publicate de EVZ.

RPEP utilizează principiile Malcolm Baldrige National Quality Award pentru a defini, dezvolta, evalua și promova standarde de excelență în activitatea organizațiilor românești, indiferent că este vorba despre companii private, universități, instituții de sănătate sau agenții guvernamentale.

Scopul programului este creșterea sistematică a culturii organizaționale și oferirea de oportunități reale profesioniștilor români prin adoptarea unui cadru de management validat internațional.

Ediția 2026 va începe în martie și se va desfășura pe parcursul a 9 luni, fiind susținută de experți români și americani care vor împărtăși experiența lor în domeniul performanței în management. Participarea la program se face pe bază de invitație, iar organizațiile interesate pot solicita admiterea printr-o scrisoare de motivație transmisă la baldrige@fntm.ro.

Programul pledează pentru integrarea excelenței în management ca standard curent, nu ca excepție, inspirându-se din modelul utilizat în Statele Unite în timpul administrației Reagan. Moștenirea profesorului Joseph Juran, de origine română, este valorificată pentru creșterea competitivității organizațiilor românești. Programul își propune să transforme modul în care companiile, primăriile, spitalele și universitățile sunt conduse, prin implementarea unor principii recunoscute internațional.

Participarea la RPEP include pregătirea pentru competiția anuală care certifică angajamentul organizațiilor de a utiliza Cadrul de Excelență Baldrige. Acesta se concentrează pe excelența operațională, stabilirea obiectivelor strategice, creșterea implicării părților interesate, managementul proceselor orientate către client și îmbunătățirea continuă a performanței.

Prin adoptarea acestui model, organizațiile pot face pași concreți și măsurabili pentru dezvoltarea sustenabilă și competitivă.

Activitatea RPEP a fost apreciată la nivel internațional, cu recunoaștere din partea președintelui Fundației Baldrige și sprijin din partea U.S. Department of Commerce. Consiliul Consultativ al programului include lideri importanți precum Adrian Zuckerman, Felix Pătrășcanu și Alin Angheluță, consolidând credibilitatea și rolul strategic al RPEP în modernizarea managementului organizațional din România.

Executivi români din companii internaționale contribuie cu lecții de management relevante și aplicabile în context românesc.

În ediția precedentă, 15 organizații au fost evaluate și premiate pentru angajamentul lor față de excelența operațională. Companiile Autonom și Transgaz au obținut distincția Excellence, iar alte organizații precum Amazoniq, Cupio, General Survey Corporation, Mondelez și StarNet au primit distincția Champion. Distincția Pioneer a fost acordată organizațiilor aBeauty Clinique, EvaMar, Gin Religion, ISS EDU, LUNOX, My Father’s Coffee, TASSID Holdings și Romanian Business Leaders. Programul a beneficiat de sprijinul companiei americane Alvarez&Marsal și de implicarea unor experți importanți ai acesteia.

Absolvenții RPEP au descoperit un echilibru eficient între teorie și practică, obținând perspective esențiale asupra propriilor organizații. Programul a fost comparat cu un MBA aplicat direct pe organizație, oferind recomandări concrete pentru stabilizare, creștere și performanță operațională.

Înscrierile pentru ediția 2026 se desfășoară între 15 ianuarie și 15 februarie și vizează maximum 15 organizații românești. Programul este susținut de experți români și americani de top, iar participarea se face pe bază de invitație sau prin trimiterea unei scrisori de intenție la baldrige@fntm.ro.