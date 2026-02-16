Compania Națională Romtehnica, aflată în subordinea Ministerul Apărării Naționale (MApN), susține că Otokar nu a respectat calendarul stabilit pentru dezvoltarea capacităților de producție locale.

Noua solicitare de penalități este evaluată la peste 230 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 46 de milioane de euro. Aceasta vine după o cerere transmisă în ianuarie 2026, în valoare de circa 191 de milioane de lei, potrivit profit.ro.

Autoritățile române invocă neîndeplinirea la timp a unor obiective intermediare privind pregătirea producției în România. De asemenea, sunt semnalate întârzieri la livrarea unor vehicule din primul lot realizat în Turcia.

Potrivit informațiilor oficiale, penalitățile vizează întârzieri produse anterior și nu sunt influențate de evoluțiile recente din structura de acționariat a companiei.

La finalul lunii ianuarie 2026, Otokar a semnat un acord pentru preluarea a aproape 97% din acțiunile Automecanica S.A., într-o tranzacție estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.

Prin această achiziție, compania a urmărit consolidarea capacității de producție în România și gestionarea obligațiilor contractuale. Cu toate acestea, partea română a menținut solicitările de penalități pentru întârzierile deja constatate.

Otokar a anunțat că estimează plata penalităților în primul trimestru din 2026. Totodată, compania a contestat în instanță decizia și și-a păstrat dreptul de apel.

Litigiul are loc în contextul unui contract semnat în 2024. Prin acest acord, Otokar s-a angajat să furnizeze României 1.059 de vehicule blindate tactice 4×4 de tip COBRA II.

Valoarea contractului este de aproximativ 857 de milioane de euro. Conform prevederilor, primele 278 de vehicule trebuie fabricate în Turcia, iar restul de 781 în România.

Livrările sunt programate etapizat, pe o perioadă de cinci ani, începând cu finalul anului 2025. Programul include și servicii logistice asociate.

Cea mai mare parte a producției este prevăzută să fie realizată pe plan local, obiectiv considerat esențial pentru dezvoltarea industriei românești de apărare.