Plata pensiei în prima lună din 2026 nu se va desfășura după același ritm pentru toți pensionarii, diferențele fiind generate de modalitatea de încasare aleasă. În cazul celor care primesc pensia prin intermediul Poștei Române, începutul anului vine cu un calendar decalată față de cel obișnuit, ca urmare a zilelor libere legale de la începutul lunii ianuarie.

În mod curent, distribuirea pensiilor prin poștă are loc între zilele de 1 și 15 ale fiecărei luni. Pentru ianuarie 2026, acest interval a fost modificat, iar livrarea banilor se va face între 9 și 22 ianuarie, ceea ce înseamnă o întârziere de aproximativ o săptămână pentru o parte semnificativă dintre beneficiari. Măsura afectează exclusiv pensionarii care au optat pentru plata în numerar, la domiciliu.

Situația este diferită pentru seniorii care primesc pensia prin virament bancar. Aceștia nu sunt afectați de schimbările de calendar și își încasează sumele conform programului obișnuit. La nivelul județului Iași, datele furnizate de Casa Județeană de Pensii arată că 101.098 de pensionari au primit pensia luni, 12 ianuarie, dintr-un total de 158.300 de beneficiari aflați în evidență.

Pe lângă modificările de calendar, luna ianuarie 2026 aduce și un plus financiar, chiar dacă modest, pentru o parte dintre pensionari. Este vorba despre aplicarea celei de-a doua etape de recalculare a pensiei, proces care conduce, în unele cazuri, la majorări de aproximativ 10 lei pe talon. Chiar dacă suma nu este una semnificativă, aceasta are relevanță pentru seniorii care resimt presiunea scumpirilor din ultimele luni, scrie bzi.ro.

Recalcularea vizează pensionarii care au depus documente suplimentare la dosar după data de 1 septembrie 2024, prin care pot fi valorificate venituri contributive nepermanente. Acestea includ sporuri, prime, acorduri globale sau alte forme de venit pentru care s-au plătit contribuții, dar care nu au fost luate în calcul inițial.

În acest context, reprezentanții instituțiilor responsabile subliniază scopul clar al procedurii, acela de a reflecta cât mai corect contribuția fiecărui beneficiar. Maria Andronache, șefa Casei Județene de Pensii Iași, explică mecanismul aplicat în această etapă:

„Etapa a doua a recalculării pensiilor are ca scop valorificarea veniturilor contributive nepermanente (cum ar fi sporurile, primele sau acordurile globale) pentru pensionarii care au depus adeverințele necesare la dosar după data de 1 septembrie 2024”.

Aceasta a precizat, de asemenea, că prima etapă a recalculării, finalizată pe parcursul anului 2024, a dus la creșteri ale pensiei pentru majoritatea beneficiarilor, iar etapa actuală vine ca o completare pentru situațiile rămase neclarificate anterior.

Datele statistice recente arată că pensia medie din județul Iași continuă să se situeze sub media națională, diferența fiind una vizibilă în comparație cu alte județe mari din țară. Conform informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, în noiembrie 2025 pensia medie în Iași a fost de 2.685 de lei.

La nivel național, media a ajuns la 2.818 lei, ceea ce înseamnă un ecart de 133 de lei în defavoarea pensionarilor ieșeni. Diferențele devin și mai clare atunci când sunt analizate datele din alte județe cu un număr mare de beneficiari ai sistemului public de pensii.

În județul Prahova, pensia medie a fost de 3.020 lei, cu 335 de lei mai mare decât cea din Iași, în timp ce în Cluj valoarea medie a ajuns la 2.882 lei, depășind nivelul local cu 197 de lei. Aceste discrepanțe reflectă particularități economice și istorice diferite, dar și structura veniturilor care au stat la baza calculului pensiei pentru fiecare zonă în parte.