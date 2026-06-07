Românii riscă să aibă o pensie mai mică. Ce trebuie verificat urgent în evidențele Casei de Pensii. Avertismentul specialiștilor

Lipsa verificării contribuțiilor și a stagiului de cotizare este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de viitorii pensionari. Specialiștii avertizează că numeroase persoane descoperă abia înainte de pensionare că anumite perioade lucrate nu apar în sistem sau că există probleme privind contribuțiile înregistrate.

Pentru cei mai mulți români, pensia rămâne un subiect îndepărtat pe parcursul vieții profesionale.

Din acest motiv, verificarea contribuțiilor și a stagiului de cotizare este adesea amânată până în apropierea pensionării.

Cristina Ștefan consideră că aceasta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face un viitor pensionar.

„Prima greșeală este lipsa verificării periodice a contribuțiilor și a vechimii.”

Potrivit specialistului, multe persoane încep să își verifice situația doar atunci când pregătesc dosarul de pensionare.

În acel moment, eventualele erori pot fi mai greu de corectat.

„Mulți oameni verifică datele abia înainte de pensionare când anumite probleme sunt mai greu de rezolvat.”

Situația poate deveni și mai complicată dacă au trecut zeci de ani de la apariția problemelor.

În cadrul emisiunii „Pensia Ta”, Cristina Ștefan a explicat că lipsa unor perioade din evidențe este o problemă întâlnită frecvent.

„Mulți oameni descoperă aproape de pensionare că anumite perioade nu există în sistem sau că anumite contribuții nu au fost înregistrate corect.”

În astfel de situații, valoarea pensiei poate fi afectată direct.

Noua lege a pensiilor pune accent pe contributivitate.

Astfel, nu este suficient ca o persoană să fi lucrat mulți ani. Important este și ca toate contribuțiile să fie înregistrate corect.

„Pensia nu se construiește doar prin anii munciți, ci prin contribuțiile care apar corect în sistem.”

Orice lipsă din evidențe poate influența punctajul acumulat și, implicit, cuantumul pensiei.

Specialistul recomandă verificarea periodică a datelor din sistem.

„O eroare descoperită la timp poate fi corectată mai ușor.”

În schimb, după mulți ani, recuperarea documentelor și clarificarea situației pot deveni mult mai dificile.

În prezent, persoanele interesate își pot verifica situația prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice.

Acolo pot consulta informații privind contribuțiile, stagiul de cotizare, istoricul locurilor de muncă și punctajul anual acumulat.

Specialiștii spun că această verificare ar trebui realizată periodic, nu doar înainte de pensionare, pentru ca eventualele probleme să fie identificate și corectate din timp.