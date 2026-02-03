Eugen Tomac a avut o întrevedere la Bruxelles cu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Unul dintre subiectele principale ale dialogului a fost situația cetățenilor români din Republica Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate.

Eugen Tomac a explicat că problema a apărut ca urmare a noilor reglementări privind stabilirea domiciliului în România. El a precizat că este la curent cu această situație și că o urmărește de mai multe luni, subliniind că autoritățile române caută soluții pentru deblocarea rapidă a cazurilor apărute.

Consilierul onorific al președintelui a transmis că românii din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenia cu bună-credință trebuie să aibă garanția că situația lor este tratată cu prioritate. El a arătat că există un dialog constant cu reprezentanții Guvernului României pentru identificarea celei mai bune soluții administrative și legislative.

Potrivit lui Eugen Tomac, obiectivul este ca problema să fie rezolvată într-un termen cât mai scurt, astfel încât drepturile acestor cetățeni să nu fie afectate pe termen lung.

„Un punct important al dialogului nostru a vizat situația cetățenilor români din Republica Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate, ca urmare a noilor reglementări privind domiciliul în România. Cunosc bine această problemă și o urmăresc îndeaproape de câteva luni. Vreau să îi asigur pe toți cei care și-au redobândit cetățenia cu bună-credință că lucrăm, împreună cu colegii din Guvern, pentru a găsi cea mai bună soluție care să deblocheze această situație cât mai rapid”, a anunțat Tomac.

În cadrul întâlnirii de la Bruxelles, cei doi oficiali au discutat și despre modul în care poate fi susținută accelerarea parcursului european al Republicii Moldova. Eugen Tomac a arătat că negocierile de aderare evoluează bine și că autoritățile de la Chișinău avansează pe mai multe paliere, în ciuda contextului regional complicat.

El a apreciat progresele făcute de Republica Moldova și a subliniat că acestea reprezintă un rezultat important în actualul climat geopolitic.

„M-am bucurat să aflu că negocierile decurg foarte bine, iar autoritățile de la Chișinău avansează pe toate planurile, un rezultat remarcabil în contextul actual”, spune Eugen Tomac, potrivit Mediafax.

Un alt subiect abordat a fost extinderea proiectelor comune de infrastructură dintre România și Republica Moldova. Eugen Tomac a arătat că investițiile în transport, energie și conectivitate transfrontalieră sunt esențiale pentru dezvoltarea economică.

În același timp, aceste proiecte sunt considerate importante pentru apropierea firească a celor două maluri ale Prutului și pentru facilitarea integrării Republicii Moldova în spațiul european.