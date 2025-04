Totul pornește de la noile reglementări fiscale și de la faptul că nu toate veniturile dintr-un cont bancar sunt scutite de contribuții.

Ce spune legea și cum poți ajunge și dator și cu cont deschis

În România, legea fiscală prevede că anumite tipuri de venituri, chiar și cele pasive, cum sunt dobânzile sau dividendele, pot genera obligații către stat. Cu alte cuvinte, dacă ai un cont de economii sau un depozit bancar care generează dobânzi, ori dacă încasezi dividende de la o firmă unde deții acțiuni, s-ar putea să fii nevoit să plătești contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate (CASS).

Lucrurile se complică atunci când aceste venituri, aparent mici și inofensive, cum sunt câteva sute de lei din dobânzi anuale, se adună și depășesc un anumit prag impus de lege.

Pragul anual de venituri și obligația de plată a CASS

Conform legislației în vigoare, dacă veniturile cumulate din dobânzi bancare, dividende, chirii sau alte surse similare nu depășesc suma de 19.800 de lei pe an, nu ești obligat să plătești CASS. Însă, dacă ai încasări mai mari de această sumă, automat devii contribuabil și trebuie să achiți o sumă anuală fixă pentru contribuția la sănătate.

Spre exemplu, pentru venituri între 19.800 lei și 39.600 lei, CASS-ul anual este de 1.980 lei. Dacă venitul urcă între 39.600 lei și 79.200 lei, contribuția ajunge la 3.960 lei. Iar pentru cei care depășesc suma de 79.200 lei, CASS-ul crește semnificativ, la 7.920 lei pe an.

Cazuri concrete care pot duce la datorii fără avertisment

Să presupunem că o persoană are un cont de economii într-o bancă și, pe parcursul unui an, câștigă 12.000 lei din dobânzi. Dacă aceeași persoană mai încasează și dividende de 10.000 lei, venitul total devine 22.000 lei. Prin urmare, aceasta a depășit pragul minim și este obligată să plătească 1.980 lei către CASS, chiar dacă nu este salariat sau nu are alte venituri.

Partea îngrijorătoare este că mulți oameni nu sunt informați suficient în legătură cu aceste obligații și riscă să fie înregistrați cu datorii la ANAF, fără să primească o notificare în prealabil. Într-un final, aceștia pot afla de datorie doar atunci când încearcă să obțină o adeverință fiscală sau să depună o declarație fiscală.

Cont bancar = potențial risc fiscal

Deși pentru mulți români contul bancar este doar o modalitate comodă de a primi salariul sau de a face plăți online, trebuie știut că anumite tranzacții bancare pot avea consecințe fiscale.

De exemplu, încasarea unor sume din platforme de investiții, dividendele distribuite de firme, sau chiar acumularea de dobânzi peste pragul legal pot atrage contribuții obligatorii, chiar dacă nu ai un loc de muncă sau alte surse clasice de venit.

Ce trebuie să faci ca să nu ai surprize

Pentru a evita acumularea de datorii la stat, este important să: