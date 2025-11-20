Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a început să monitorizeze mai atent persoanele care dețin averi semnificative fără a putea justifica sursa acestora. Președintele instituției, Adrian Nica, a avertizat recent că românii care afișează bunuri de lux fără venituri declarate vor fi ținta controalelor.

Potrivit reprezentanților ANAF, verificările sunt realizate printr-o analiză de risc, instrument prevăzut de Codul Fiscal, care permite identificarea și gestionarea potențialelor neconformități fiscale. Selectarea contribuabililor supuși controlului, fie prin verificări documentare, inspecții parțiale sau alte acțiuni fiscale, se bazează pe nivelul de risc stabilit în urma acestei analize.

„Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși acțiunilor de control (verificarea situației fiscale personale, verificare documentară, inspecție fiscală parțială) este efectuată de către organul fiscal competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc”, au transmis oficialii ANAF.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) efectuează activități preliminare de evaluare pentru toate persoanele fizice rezidente fiscal în România. În cadrul acestui proces, se compară veniturile estimate cu cele declarate, diferențele semnificative indicând un risc de neconformare.

„Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă”, se arată în răspunsul comunicat.

Analiza ia în calcul atât tranzacțiile patrimoniale recente — achiziții și vânzări de bunuri mobile și imobile, inclusiv mașini — cât și activele financiare. Potrivit OPANAF nr. 920/2023, elementele patrimoniale folosite pentru estimarea averii includ bunurile imobile, bunurile mobile și activele financiare.

Diferențele considerate semnificative sunt stabilite la peste 10% din veniturile declarate, cu un prag minim de 50.000 de lei. În acest context, aproximativ 200 de persoane ar putea fi vizate inițial de controale, conform declarațiilor lui Adrian Nica.