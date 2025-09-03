Comportamentele lipsite de respect, provocatoare, intimidante sau agresive manifestate de cetățeni în relația cu angajații instituțiilor publice vor fi sancționate contravențional, cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Măsura este inclusă într-un proiect al actualei puteri, analizat de Profit.ro, prin care se încearcă descurajarea atitudinilor recalcitrante față de personalul instituțiilor statului. Inițiatorii au arătat că, în ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a acestor comportamente, care afectează activitatea profesională a angajaților și subminează atât autoritatea instituțiilor, cât și încrederea cetățenilor în acestea.

Proiectul mai prevede că persoanele care solicită verbal informații publice vor trebui să respecte programul stabilit de instituții și să adopte o conduită care să nu împiedice activitatea angajaților.

În situația în care aceste reguli nu sunt respectate, autoritățile vor putea dispune evacuarea persoanelor respective din sediile instituțiilor publice.

”În ultimii ani, s a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora respectiv subminează autoritatea instituților statului și încrederea cetățenjlor în acestea”, se arată în proiect.

În ultimii ani, s-a observat o creștere semnificativă a comportamentelor agresive și lipsite de respect în relațiile dintre cetățeni și personalul instituțiilor publice. Aceste manifestări includ atât agresiune verbală, cât și intimidare sau refuz de a respecta indicațiile autorităților. Astfel de atitudini nu doar că afectează activitatea profesională a angajaților, dar subminează și autoritatea instituțiilor statului, erodând încrederea cetățenilor în serviciile publice.

Un studiu realizat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în cadrul proiectului „VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!” a evidențiat o tendință îngrijorătoare de creștere a violenței în diverse sectoare, inclusiv în instituțiile publice. Acest raport subliniază necesitatea implementării unor măsuri legislative și administrative eficiente pentru prevenirea și combaterea comportamentului agresiv în mediul instituțional.