Oana Mizil a apelat la autorități după ce a trecut printr-un moment care a speriat-o foarte tare. În urma acestui episod, autoritățile au emis un ordin provizoriu de protecție valabil cinci zile. Potrivit surselor, aceasta și partenerul său au mai trecut printr-un episod violent în urmă cu patru ani, care a dus la separarea lor, notează romaniatv.net.

Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, Oana Mizil a explicat că a ales să meargă pe calea legală și că obținerea ordinului de protecție, chiar dacă provizoriu, a fost o decizie dificilă, dar necesară pentru siguranța ei și a fiicei sale. Ea a precizat că scopul principal este protecția copilului și responsabilitatea de mamă.

De asemenea, Oana Mizil a făcut apel la respectarea vieții private și la discreție, subliniind că nu dorește ca situația să fie transformată într-un spectacol mediatic și că nu va face declarații suplimentare, urmărind să-și protejeze fiica prin fapte, nu prin cuvinte. Ea a mai transmis că se concentrează pe binele fiicei sale și că speră să treacă prin aceste momente cu decență și echilibru.

„În urma știrilor apărute în ultimile ore despre mine și familia mea, doresc să transmit următorul mesaj: Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă. Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte. Cred în puterea de a merge înainte cu decență și echilibru, iar singura mea preocupare rămâne binele fiicei mele. Vă mulțumesc”, este mesajul transmis de Oana Mizil.

Duminică, 31 august, în jurul orei 15:19, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au intervenit după ce au fost sesizați prin 112 de o femeie care a reclamat că a fost amenințată de fostul concubin la locuința sa din orașul Voluntari. În urma verificărilor și completării formularului de evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, polițiștii au constatat existența unui risc iminent, astfel că împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis un ordin provizoriu de protecție.

Sursele judiciare au precizat că este vorba despre Marian Vanghelie, care este cercetat într-un dosar penal pentru amenințare, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Conform surselor, Vanghelie ar fi trimis mesaje prin WhatsApp în care o amenința pe Oana Mizil cu moartea, motiv pentru care poliția a emis un ordin provizoriu de restricție valabil cinci zile. Fostul primar nu mai are voie să se apropie de Oana Mizil la o distanță mai mică de 200 de metri. De asemenea, Oana Mizil a refuzat monitorizarea acestuia cu brățară electronică.

Potrivit declarațiilor făcute de Vanghelie pentru PROTV, incidentul a avut loc când acesta a mers să-și viziteze fiica pe care o are cu Oana Mizil, aflându-se la locuința socrilor, unde ar fi intrat într-un conflict cu fosta sa soacră. Vanghelie susține că nu a discutat cu Oana Mizil pentru că nu era acasă în acel moment, însă aceasta a sosit ulterior.