Într-un interviu acordat pentru wowbiz.ro, Oana Mizil a vorbit despre situația în care Marian Vanghelie se află, în contextul în care joi, acesta a fost ridicat de procurorii DNA și dus la audieri.

Potrivit acesteia, procurorii DNA i-au luat prin surprindere pe amândoi. Ea susține că s-au făcut percheziții în casă și a fost nevoită să meargă cu cea mică în altă cameră pentru a nu vedea astfel de lucruri.

Totodată, Oana Mizil susține că nu este prima oară când se întâmplă acest lucru în ultimul an. În ceea ce privește motivul pentru care partenerul ei a fost luat de procurori, ea susține că nu știe momentan despre ce este vorba, însă știe că este vorba despre un dosar deschide de acum un an de zile.

„Ne-au luat prin surprindere! Cât a fost percheziția în casă, eu am rămas cu fetița într-o cameră, ca să nu vadă fetița aceste lucruri. Cred că e a doua oară când se întâmplă asta în decurs de un an de zile. Ne-am speriat pentru ea! Nu știu motivul pentru care a fost luat. S-a căutat în toată casa. Cei de la DNA au avut foarte mult bun-simț și le mulțumesc pentru acest lucru! Deci se poate și să trăim într-o societate civilizată! Știu că este un dosar deschis de acum un an de zile.”, a declarat Oana Mizil pentru wowbiz.ro

Cum au intrat procurorii DNA în casa lui Marian Vanghelie

Ea mai adăugat că a fost mulțumită de modul în care oamenii legii au intervenit. Mai exact, aceștia nu au venit cu cătușe, știind că este un copil mic în casă și nici nu au spart ușa, ci au sunat înainte de a intra în curte. Totodată, ea susține că din casă nu au fost luate decât trei rame de fotografii și niciun document.

„Eu cred că s-a terminat cu spectacolul cătușelor și sper să se termine, pentru că se poate! Cei care au venit au fost foarte ok, au ținut cont că avem un copil în casă, deci n-au mai spart ușa. Ne-au sunat înainte să intre în curte. Nu s-a luat absolut nimic de la noi din casă, în afară de trei rame de fotografii, rame pe care eu le am dintr-o altă căsătorie. Nu s-a luat absolut niciun document.”, a mai povestit Oana Mizil pentru sursa citată.

Partenera lui Marian Vanghelie susține că va continua să lupte fără dreptate și va fi alături de soțul ei în următoarea perioadă, chiar dacă va fi reținut.

„Suntem oameni puternici. Și Maria, și eu. Transmit doar atât: nu mor caii când vor câinii! Ne luptăm în continuare pentru dreptate în această țară, și soțul meu, și eu. Dacă va fi reținut acolo, eu mă voi lupta pentru ceea ce cred pentru ceea ce credem noi!”, a mai spus Oana Mizil.

De ce este acuzat Marian Vanghelie

De menționat este faptul că, potrivit informațiilor transmise de DNA, fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat împreună cu alți 22 de suspecți, funcționari sau directori în Primăria sectorului 5.

Aceștia sunt acuzați între altele de constituire de grup infracțional organizat, care era controlat chiar de către Marian Vanghelie anunță DNA.

În ceea ce privește neregulile descoperite, procurorii DNA susțin că Marian Vanghelie, dar și funcționarii primăriei de la Sectorul 5 implicați, ar fi efectuat achiziții nelegale, bunuri supraevaluate, chiar de la firme controlate de fostul primar sau de funcționari.

Referitor la valoarea prejudiciului, DNA spune că acesta s-ar ridica la peste 256 de milioane de lei. Totodată, procurorii precizează că unele bunuri ar fi fost achiziționate la sume și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial.

Un exemplu dat de DNA este S.C. Economat sector 5 S.R.L. care a achiziționat capsator de plastic cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).

În același timp, DNA mai arată că în perioada 2016-2019, suspectul Vanghelie Marian Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către S.C. Economat sector 5 S.R.L. și ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra directorului general, Petre Marian Leonard,