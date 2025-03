În ceea ce privește mită, faptele au fost considerate prescrise, iar procesul penal a fost încheiat în urma aplicării deciziilor Curții Constituționale și ale Instanței Supreme.

Într-o hotărâre definitivă, instanța a dispus achitarea lui Vanghelie pentru abuz în serviciu, în urma unei perioade de activități continuate între 2007 și 2012, și pentru spălare de bani.

De asemenea, procesul a fost închis pentru mită, invocând termenul de prescripție conform legislației actuale. Această decizie face parte dintr-un context mai larg, în care peste 10.000 de dosare penale au fost închise datorită aplicării acestor reglementări.

„În baza art. 396 alin. 5 Cpp, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cpp, achită pe inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (52 de acte materiale săvârşite în perioada 2007-2012). În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cpp, raportat la art.16 alin.(1) lit.f) Cpp, art. 154 alin.(1) lit. b) Cpp şi art. 5 Cpp, cu referire la art.155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr.67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alineat 5 rap. la art. 16 lit. b) teza I cu aplicarea art. 4 Cod de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani”, se arată în hotărârea instanţei, care este definitivă.