Cetățenii români care au muncit în străinătate și s-au întors acasă pentru a-și petrece bătrânețea în sânul familiei riscă să rămână fără venit luni de zile, avertizează Avocatul Poporului într-un raport special. De aceea, Avocatul Poporului cere reguli clare pentru recunoașterea stagiilor de cotizare din afara României.

Avocatul Poporului atrage atenția Guvernului Bolojan și către frecvența petițiilor din ultima perioadă privind „o posibilă vătămare a dreptului la pensie”. Mai exact, în ultima perioadă, Avocatul Poporului a fost în mod frecvent sesizată cu petiții care au ca obiect o posibilă vătămare a dreptului la pensie, circumscris dreptului la un nivel de trai decent, prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituția României. Exercitarea reală și efectivă a dreptului protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 poate să necesite măsuri pozitive de protecție, „în special atunci când există o legătură directă între măsurile pe care reclamantul le poate aștepta în mod legitim din partea autorităților și dreptul la respectarea efectivă a ”bunurilor” sale””, se menționează în raportul special.

O problemă majoră o reprezintă decizia provizorie emisă de casele teritoriale de pensii până când se comunică datele către autoritățile din străinătate. Situația se agravează atunci când aceste decizii provizorii sunt respinse. Astfel de întârzieri apar în urma lipsei răspunsurilor pe care ar fi trebuit să le ofere instituțiile străine, scrie în raportul special.

Potrivit legislației în vigoare, până la comunicarea informațiilor de către autoritățile din străinătate, casele teritoriale de pensii emit o decizie provizorie de acordare a pensiei care nu poate fi contestată, astfel că solicitanții nu-și pot exercita drepturile care decurg din principiul accesului liber la justiție (contestație, cerere de chemare în judecată).

Pe scurt, dificultățile apar atunci când decizia provizorie este una de respingere, invocându-se neîndeplinirea condițiilor minim necesare pentru acordarea dreptului la pensie, în lipsa adăugării stagiului de cotizare efectuat în străinătate sau când cuantumul nu este considerat legal de către beneficiarul dreptului la pensie, se arată în raportul special.

Problemele nu se opresc aici, avertizează Avocatul Poporului. Întâmpină dificultăți și românii care locuiesc în țară, dar cer recalcularea prin adăugarea stagiilor din străinătate obținute după pensionare, românii care au reședință în străinătate și care doresc să li se recunoască dreptul la pensie în țara de reședință și românii care beneficiază de pensii europene de invaliditate și sunt nevoiți să se prezinte la reevaluarea medicală.