Documentul evidenţiază faptul că, la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), lipseşte un cadru legal unitar care să reglementeze modul în care toate casele teritoriale de pensii trebuie să soluţioneze cererile persoanelor ce solicită recunoaşterea stagiilor de cotizare realizate în străinătate, atât în state membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe.

Conform raportului, deşi una dintre casele teritoriale de pensii a precizat că la nivel naţional se realizează lunar o centralizare a dosarelor care depăşesc termenul de şase luni de la depunere, nu există o procedură clară şi obligatorie care să stabilească paşii necesari obţinerii documentelor din străinătate.

Lipsa unei astfel de proceduri poate conduce la practici administrative neunitare şi, implicit, la dificultăţi pentru solicitanţi.

O consecinţă importantă semnalată de Avocatul Poporului este aplicarea diferită a legii în ceea ce priveşte emiterea deciziilor provizorii de pensionare. Unele case teritoriale emit astfel de decizii în lipsa tuturor documentelor privind stagiile de cotizare, în timp ce altele consideră că nu pot proceda în acest mod atâta timp cât nu deţin toate informaţiile necesare pentru stabilirea stagiului complet, care include perioadele muncite atât în România, cât şi peste hotare.

Această neuniformitate afectează accesul efectiv al beneficiarilor la dreptul lor la pensie.

Raportul subliniază şi faptul că decizia provizorie nu poate fi atacată în instanţă de către solicitant. În lipsa acestei posibilităţi, persoana vizată este privată de mijloacele necesare pentru a-şi exercita dreptul la un proces echitabil şi, totodată, este afectat principiul accesului liber la justiţie.

Lipsa unui cadru legal adecvat la nivel naţional poate conduce, în final, la situaţii în care persoanele care solicită recunoaşterea dreptului la pensie riscă să fie lipsite de resursele necesare unui trai decent.

„Acest ultim aspect este deosebit de important, având în vedere şi faptul că decizia provizorie nu poate fi atacată în instanţa de judecată de către persoana solicitantă, aceasta neavând astfel mijloacele necesare exercitării dreptului la un proces echitabil, astfel cum acesta este reglementat de art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, respectiv a aplicării principiului accesului liber în justiţie, reglementat de art. 21 din Constituţia României. De asemenea, lipsa unui cadru legal adecvat la nivel naţional poate conduce, în cele din urmă, la privarea persoanei care solicită recunoaşterea dreptului la pensie de mijloacele necesare unui trai decent”, arată raportul realizat de Avocatului Poporului.