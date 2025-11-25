Proiectul legislativ pentru modificarea legii pensiilor a fost lansat cu sprijinul unei largi majorități, întrucât pe lista semnatarilor se regăsesc parlamentari din PNL, PSD și UDMR, formațiuni care dețin controlul asupra voturilor decisive. Documentul include numele mai multor deputați, senatori și chiar foști miniștri, ceea ce indică intenția ca inițiativa să fie dusă rapid în dezbatere parlamentară.

Textul propus are ca obiect modificarea unei prevederi din actuala lege a pensiilor, care stabilește în ce condiții o lună de activitate este considerată muncită în regim special.

Reglementarea în vigoare prevede:

„(3) Activitățile desfășurate la locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. 1 literele d și f) până la l se consideră în condiții speciale de muncă numai dacă acestea se desfășoară în aceste condiții, pe toată durata programului normal de lucru dintr-o lună”.

În practică, această formulare a generat numeroase situații în care angajații au fost dezavantajați, deoarece o singură zi în care activitatea nu a fost încadrată ca muncă în condiții speciale ducea la pierderea întregii luni. Acest lucru se aplica inclusiv zilelor de instruire, sesiunilor de pregătire teoretică sau altor activități administrative, care nu depind întotdeauna de voința angajatului.

Pornind de la aceste situații, inițiatorii proiectului propun ca legea pensiilor să fie interpretată diferit, astfel încât perioada lucrată să fie recunoscută integral, chiar dacă în cursul unei luni există momente în care activitatea nu se desfășoară în condiții speciale.

Noul text legislativ avansat de parlamentari introduce o formulare menită să ofere o recunoaștere mai corectă a activității desfășurate în domenii cu risc ridicat. Propunerea menționează că „activitățile se consideră desfășurate în condiții speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară în aceste condiții, pe durata programului normal de lucru, stabilit prin acte normative specifice domeniului respectiv de activitate”.

Această schimbare ar permite ca întreaga lună să fie luată în considerare ca muncită în condiții speciale, chiar dacă angajatul nu a fost evidențiat într-una dintre zile în regim special, din motive administrative sau organizatorice. Inițiatorii argumentează că această flexibilizare reflectă mai fidel realitatea locurilor de muncă din domenii cu riscuri mari, în care activitatea principală rămâne predominant în condiții speciale, chiar dacă apar întreruperi ocazionale.

Prin această ajustare, pensionarii care au lucrat în sectoare unde riscul profesional este crescut ar putea beneficia de o recalculare mai favorabilă a pensiilor, având în vedere că legea actuală reduce semnificativ contribuția efectivă a unor perioade de activitate.

Proiectul enumeră explicit categoriile de activități în care se vor aplica schimbările propuse. Lista include domenii considerate deosebit de periculoase, în care expunerea la substanțe toxice, explozivi sau radiații este parte integrantă a activității de zi cu zi.

Unul dintre primele sectoare menționate este industria în care se utilizează materii explozive, pulberi și muniții, conform clasificării legislative curente. În aceeași categorie intră și locurile de muncă încadrate în clasele de risc radiologic III și IV, specifice centralelor nuclearoelectrice, unităților de cercetare în domeniul nuclear sau instalațiilor în care se manipulează combustibil nuclear și deșeuri radioactive.

Industria de armament este detaliată prin menționarea activităților care presupun fabricarea, manipularea și transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre și fără fum, precum și producerea materialelor pirotehnice. Documentul reia explicit și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului, activități desfășurate în același tip de unități industriale.

Tot în zona de securitate ridicată sunt incluse fabricarea munițiilor și a elementelor componente, locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi de inițiere sau substanțe cu sensibilitate mare, precum și operațiile cu detonanți aromatici, situații în care angajații intră în contact direct cu aceste materiale.

Lista mai include delaborarea munițiilor și elementelor pirotehnice, activități recunoscute ca fiind printre cele mai sensibile atât din perspectiva siguranței, cât și a expunerii profesionale.

Proiectul detaliază și domeniile industriale în care condițiile de lucru sunt influențate de factori fizici și chimici nocivi, precum temperaturi ridicate, radiații sau praf industrial. Sectorul construcțiilor navale este inclus pentru personalul implicat în activități precum controlul nedistructiv cu radiații ionizante, galvanizare, sablare, vopsitorie, sudură, montaj și alte operațiuni tehnice care presupun expunere constantă la factori de risc.

Unitățile de producție a energiei electrice din termocentralele pe bază de cărbune sunt, de asemenea, menționate, alături de personalul din exploatările miniere care utilizează procedee și utilaje specifice extracției. Activitățile din sectorul construcțiilor de mașini sunt menționate prin exemple concrete, precum turnarea pieselor din oțel sau fontă, forjarea pieselor pe ciocane de mare capacitate sau turnarea cuzineților din aliaje speciale. Inginerii, subinginerii și tehnicienii care lucrează în aceste secții sunt incluși în categoria celor care ar putea beneficia de noua formă legislativă.

În final, proiectul precizează că și unitățile de producție ale minelor de minereuri sunt vizate, pentru personalul implicat direct în utilizarea procedeelor și utilajelor de extracție, activitate considerată constant expusă la factori nocivi.