Deși transparența salarială este deja pe agenda publică, gradul real de pregătire al companiilor rămâne redus. Datele evidențiază un decalaj semnificativ între conștientizare și capacitatea efectivă de implementare: doar aproximativ 25% dintre companiile din România afirmă că înțeleg pe deplin implicațiile directivei, în timp ce restul au un nivel scăzut de înțelegere operațională. Citește raportul complet aici.

„Transparența salarială nu înseamnă doar raportare, ci capacitatea organizației de a explica, pe baza datelor, de ce doi oameni sunt plătiți diferit, iar acest lucru este greu de făcut atunci când datele despre remunerație și performanță nu sunt conectate.”, a declarat Simona Lăpușan, CEO & Founder Mirro.

Unul dintre obstacolele majore în implementarea Directivei UE privind transparența salarială este lipsa asumării la nivel organizațional: aproape jumătate dintre companii (49%) nu au desemnat un responsabil clar pentru gestionarea cerințelor.

În paralel, multe organizații nu au încă fundamentele necesare pentru a susține procesul impus de directivă. Aproximativ 60% dintre companii nu dețin structuri salariale bine definite, ceea ce complică compararea rolurilor și evaluarea echității salariale.

Cea mai dificilă provocare rămâne justificarea diferențelor de remunerare. Directiva solicită ca aceste diferențe să fie susținute prin criterii obiective și neutre din punct de vedere al genului, nu doar raportate. În timp ce majoritatea companiilor pot genera rapoarte salariale pe gen, 9 din 10 nu pot explica de ce există diferențe între angajați cu roluri similare.

Conform studiului realizat de Mirro, firmele din România nu ignoră directiva, dar majoritatea nu sunt pregătite efectiv. Lipsa unui sistem coerent care să lege datele, procesele și deciziile crește nu doar riscul de întârziere, ci și riscul de neconformitate.

Directiva prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor, inclusiv amenzi și despăgubiri către angajații afectați, ceea ce transformă conformitatea dintr-un simplu exercițiu operațional într-un risc real de business.

Pe măsură ce termenul limită se apropie, succesul nu va depinde doar de cât de bine cunosc companiile directivele, ci de cât de eficient pot demonstra implementarea lor concretă, bazată pe date reale.