Profesorul Mircea Rădulian a anunțat că România ar putea fi lovită de cutremure mai mari în 2020 având în vedere faptul că în ultimii ani activitatea seismică a fost redusă în țara noastră.

De asemenea, Mircea Rădulian susține că Vrancea este o regiune cu risc seismic ridicat și că în cazul unui cutremur cu magnitudine mare vor exista pierderi de vieți omenești din cauza clădirilor neconsolidate. Capitala se află pe lista zonelor predispuse dezastrului în caz de seism.

„Cutremure au fost mai multe pe glob și respectiv se produc inclusiv cel din Albania nu reprezintă o activitate neobișnuită, acest an nu au fost seisme deosebite, au apărut aceste cutremure apropiate da pot să zic că există o oarecare intensificare în zona mediteraneană. Zona Vrancea are regim particular în care nu știm la ce să ne așteptăm în viitor. Mai sunt și alte zone active în România, însă sunt mai puțin importante ca evenimente și ca mărime, e adevărat că pot apărea și peste 6 în Câmpulung, dar trebuie să ținem cont că pentru Vrancea aceste calamități se termină la un moment dat și trebuie să ne așteptăm să avem și cutremure mai mari, să fim pregătiți și pentru unul mare”, a declarat Mircea Rădulian în direct la România TV.

Atenționarea cu 10-12 secunde înainte de cutremur, neeficientă

În plus, șeful seismologilor susține că atenționarea cu 10-12 secunde înainte de cutremur nu este eficientă. Acesta mai precizează și că cele mai expuse zone în caz de cutremur sunt Focșani, Câmpia Romană, București, Craiova și partea dinspre Iași.

„Alarmare rapidă există și la noi și e valabilă, a fost testată pe activitatea din ultimul timp și poate să îți dea o atenționare dar cu 10-12 secunde înainte de unda seismică mare, nu știu cât de eficientă. Cealaltă prognoză cu 4 ore de la Ionotera, trebuie testată, pentru că altfel eu sunt destul de sceptic pentru că e foarte greu, aceste anomalii apar în diferite forme, trebuie să ai testare ca prognoze, dar situația clădirilor, în special din București stăm foarte prost, o clădire care nu este bine consolidată sau refăcută e următorul punct unde se vor produce victime și pagube: Cea mai expusa zonă e reprezentată de bazinul Focșani, apoi Câmpia Romană și București, Craiova și partea dinspre Iași, sunt cele mai afectate”, a mai spus Rădulian.

Val de cutremure în Europa

Reamintim că în urmă cu nici o lună, Europa a fost invadată de cutremure. Pe 26 noiembrie, în Albania a avut loc un dezastru de proporții astronomice, iar la câteva zile distanță Grecia a fost asaltată de un cutremur la fel de puternic ca cel din Albania.

Te-ar putea interesa și: