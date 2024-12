Economistul Radu Georgescu a avertizat în repetate rânduri că România, care a funcționat în ultimii șapte ani pe baza împrumuturilor, se va confrunta cu o perioadă de sevraj economic sever. Georgescu susține că, în loc să investească în infrastructură, majoritatea fondurilor împrumutate au fost cheltuite în consum, iar modelul economic al țării reflectă o abordare balcanică.

Georgescu subliniază că România a cheltuit 90% din cei 250 de miliarde de euro împrumutați în consum, majoritatea fondurilor mergând către salarii și pensii, nu pentru investiții productive.

Radu Georgescu a explicat că în ultimii doi ani le-a spus copiilor săi, familiei, clienților și celor care îl urmăresc pe rețelele sociale că România va intra într-o perioadă de sevraj economic și că este necesar să ne pregătim din punct de vedere financiar și mental.

El a detaliat faptul că economia României a funcționat în ultimii 7 ani pe bază de împrumuturi, iar în această perioadă s-au împrumutat peste 250 miliarde de euro.

Radu Georgescu a explicat că economia României are un model balcanic, unde banii din salarii sunt cheltuiți rapid, în prima seară într-un club de fițe. Până la sfârșitul lunii, românii mănâncă iaurt și covrigi, iar pentru plata chiriei sau a ratei, recurg la împrumuturi.

„Am explicat că economia României are un model balcanic. Când luăm salariul, mergem şi îl cheltuim în prima seară într-un club de fiţe. Până la sfârşitul lunii, mâncăm iaurt şi covrigi. Ne împrumutăm pentru a plăti chiria sau rata la bancă. Cei 250 miliarde euro s-au dus 90% în salarii şi pensii, adică în consum. Nici măcar nu am consumat produse făcute în Romania”, scrie consultantul pe pagina de Facebook.

Această abordare, spune Georgescu, a fost eronată și a ratat o șansă uriașă de dezvoltare economică, pe care România a lăsat-o să treacă.

Radu Georgescu amintește că recesiunea din 2008 a fost un punct de cotitură. Dacă acei bani ar fi fost investiți în infrastructură – școli, spitale, fabrici, autostrăzi – România ar fi devenit un model de studiu în cărțile de economie. A fost ratată o oportunitate uriașă de dezvoltare economică, probabil ultima, deoarece nu mai putem să luăm împrumuturi.

La ultima criză financiară, am văzut cum consumul a crescut pe baza împrumuturilor și cum s-a prăbușit în lipsa acestora. Sevrajul de la ultima criză financiară a început în ziua în care Traian Băsescu a apărut la TV și a spus că România este în recesiune și că, de a doua zi, toate salariile vor scădea cu 25%, iar TVA-ul va crește la 24%.

Criza din 2008 a lăsat România fără împrumuturi, ceea ce a dus la un declin abrupt al consumului.

Radu Georgescu amintește că au trecut 10 ani până când PIB-ul României a revenit la nivelul din 2008, adăugând că România „va intra oficial în sevraj” atunci când se va anunța reducerea numărului de bugetari sau înghețarea salariilor și pensiilor.

Georgescu explică însă că există și o „parte frumoasă a unei perioade cu sevraj economic”.

„Înțelegi ce este cu adevărat important și ce este cu adevărat frumos. În 2008, am plătit 120.000 euro să mergem în team building la schi în Elveția. În 2009 nu mai aveam bani să ne plătim chiria și utilitățile de la birou. Pentru că aveam zero buget pentru team building, am mers cu colegii cu corturile în munții Apuseni. Am fost surprins să văd că răsăritul din cort de pe vârful muntelui se vede mult mai frumos decât dintr-un hotel de 5 stele din Elveția”, încheie Radu Georgescu.