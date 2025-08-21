Experții de la LeaseLoco avertizează că recipientele sub presiune – cum sunt deodorantele, fixativele, odorizantele sau spray-urile de curățare – devin extrem de periculoase când sunt lăsate în mașini parcate la soare.

„Dacă presiunea devine prea mare, cutia se poate sparge sau poate exploda, prezentând un risc crescut de incendiu și rănire. Chiar dacă nu explodează, căldura poate degrada conținutul, reduce performanța și provoca scurgeri”, avertizează specialiștii.

Acest lucru se întâmplă atunci când temperatura din mașină depășește praguri critice, lucru care se întâmplă în doar câteva minute.

De exemplu:

de la 24 °C la 38 °C în 10 minute,

până la 50 °C în 30 de minute,

și chiar 60 °C în anumite condiții.

În aceste situații, aerosolii se pot sparge, pot provoca incendii, răni sau scurgeri toxice. Chiar dacă nu explodează, produsul poate deveni inutilizabil sau dăunător.

„Multe recipiente cu aerosoli sunt etichetate cu o limită a temperaturii la care pot fi depozitate, adesea mai mică de 50 °C, prag care poate fi ușor depășit în mașinile parcate în timpul lunilor de vară. Acest lucru include spray-ul de dezghețare, care, deși este sigur în mașină în timpul iernii, s-ar putea dovedi periculos în căldură”, avertizează WeBuyAnyCar.

Pe lângă spray-uri, nici apa îmbuteliată nu este sigură. Temperaturile mari pot duce la migrarea substanțelor din plastic în lichid, ceea ce face consumul periculos pentru sănătate.

„Verificați întotdeauna instrucțiunile producătorului și, dacă trebuie să le lăsați în mașină, asigurați-vă că sunt depozitate ferite de lumina directă a soarelui, deși este mai bine să le evitați cu totul, dacă este posibil.”, spun specialiștii de la Dick Lovett.

De asemenea, nu sunt recomandate în mașină:

baterii externe, care pot lua foc;

spray-uri de dezghețare, sigure iarna, dar periculoase vara;

produse cosmetice sensibile la căldură.

Tragediile asociate cu temperaturile extreme în mașini sunt o realitate. Un caz recent, în Italia, a șocat opinia publică: un copil român de 4 ani a murit după ce a fost lăsat în mașină în timpul verii, în vacanță.

Specialiștii britanici de la WeBuyAnyCar și Dick Lovett oferă câteva reguli esențiale de siguranță:

Nu păstrați spray-uri în mașină, chiar dacă par inofensive.

Dacă transportul este absolut necesar, depozitați-le în portbagaj sau torpedou, ferite de soare.

Evitați buzunarele ușilor, unde temperaturile sunt mult mai ridicate.

Consultați instrucțiunile producătorului pentru limita maximă de temperatură admisă.

De asemenea, este bine să evitați statul în mașină cu geamurile închise atunci când motorul este oprit și afară sunt temperaturi ridicate.