Victor Ponta anunță un scenariu sumbru pentru România

Potrivit fostului premier Victor Ponta, pe lângă deficitul de 25 de miliarde de euro din 2024, se vor adăuga cheltuieli suplimentare de aproximativ 15 miliarde de euro, generate de efectele unor legi deja adoptate, hotărâri definitive ale instanțelor și contracte deja semnate.

Ales recent parlamentar pe lista PSD Dâmboviţa, acesta a făcut o analiză şi o previziune financiar-bugetară pentru anul 2025.

„Având în vedere situația politică actuală, o companie internațională (mare investitor în România) mi-a solicitat o analiză și o previziune financiar-bugetară pentru anul 2025.

Am primit acordul acestei companii să public pe contul meu versiunea tradusă a acestei analize (varianta originală fiind redactată în limba engleză).

1. Situația bugetară la zi a României

Anul 2024 a fost un an de stabilitate si predictibilitate guvernamentală; Alegerile parlamentare au fost validate ; nu insa si cele Prezidentiale care urmeaza sa fie organizate in 2025 la o data care inca nu a fost stabilita. Anul 2024 se încheie cu un deficit bugetar de aproximativ 25 de miliarde de euro (diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile administrației publice din România). Este rezonabil să apreciem că acest deficit se va repeta în anul 2025 din următoarele motive:

• Lipsa unui proiect de buget aprobat de Parlament care să prevadă creșteri de taxe sau reduceri de cheltuieli.

• Cheltuielile sunt structurale (se repetă, fiind prevăzute în legislația în vigoare).

• Creșterea economică este foarte mică, sub rata inflației (există posibilitatea unei recesiuni tehnice în semestrul al doilea).

• Măsurile anunțate pentru combaterea evaziunii fiscale nu au avut niciun efect cuantificabil.

2. Cheltuieli suplimentare certe în anul 2025

La deficitul de 25 de miliarde de euro din 2024 se vor adăuga noi cheltuieli de aproximativ 15 miliarde de euro, generate de efectul unor legi deja adoptate, decizii definitive ale instanțelor și contracte deja semnate.

• Prin Legea Pensiilor (deja în vigoare), efectul bugetar suplimentar calculat pentru anul 2025 este de 6 miliarde de euro.

• Pensiile militare adaugă aproximativ 2 miliarde de euro.

• Drepturile salariale câștigate în instanță (în special de magistrați) reprezintă aproximativ 1 miliard de euro.

• Lipsa încasărilor din suprataxa pe energie, declarată neconstituțională de CCR, adaugă un deficit minim de 3 miliarde de euro.

• Cheltuieli militare, în baza unor contracte deja semnate și aprobate, dar nebugetate în 2024, însumează aproximativ 3 miliarde de euro.

• Lucrările publice efectuate deja de contractori privați, în valoare de minim 2 miliarde de euro, probabil nu vor fi decontate în 2024 și vor fi transferate pentru anul 2025.

3. Situația datoriei publice

Datoria publică a României a depășit pragul de 200 de miliarde de euro (comparativ cu 50 de miliarde în 2014) și a ajuns la 50% din PIB (față de 36% în 2014). Rata dobânzii la titlurile de stat, în moneda națională sau valută, se menține constant peste 6%. Ratingul de țară, conform celor trei agenții internaționale, este de BBB-.

În aceste condiții, doar ratele scadente care trebuie refinanțate și dobânzile vor adăuga un minim de 3 miliarde de euro la deficit. Această proiecție este valabilă dacă situația actuală rămâne stabilă și România nu este retrogradată la nivelul junk — situație în care băncile private și fondurile de pensii nu mai pot cumpăra titluri de stat.