Victor Ponta a menționat, într-o intervenție la Digi24, că majoritatea liderilor PSD cu care a discutat împărtășesc aceeași opinie, cu o singură excepție. Totuși, Ponta a refuzat să spună explicit dacă îl va sprijini pe contracandidatul acesteia, Călin Georgescu.

Ponta a explicat că, deși face parte din PSD, deciziile sale personale nu reflectă neapărat o directivă a partidului, având în vedere că PSD nu are un candidat în turul doi. El a subliniat că decizia anunțată de liderul formațiunii, Marcel Ciolacu, permite fiecărui susținător PSD să voteze conform propriei conștiințe. În opinia lui Ponta, această abordare este justificată din două motive principale: votanții PSD tind să ia decizii independente și partidul trebuie să mențină un echilibru politic pe termen lung.

„Eu nu sunt în conducerea PSD, sunt invitat de domnul Ciolacu, în baza experienței pe care am avut-o, și acum sunt ales deputat PSD. Eu am susținut decizia luată de toată conducerea PSD legată de faptul că în turul 2 noi nu avem un candidat. Eu l-am votat pe Marcel Ciolacu, nu avem un candidat și nu e cazul să spunem noi de la București fiecărui votant PSD ce să facă, din două motive.

În primul rând, votantul PSD nu ne-ar asculta pe noi, ar vota tot ce crede el că e bine, iar în al doilea rând, pentru că PSD fiind acum cel mai mare partid din Parlament are obligația să păstreze un anumit echilibru pentru viitor. (…) Nu pot să vorbesc în numele tuturor votanților PSD. Cei cu care eu am intrat în contact, vorbesc și de alegători în timpul campaniei și mai departe lideri de partid, cu o singură excepție, tot mi-au spus că nu sunt de acord și nu ar vota-o pe doamna Lasconi”, a declarat Ponta la Digi24.