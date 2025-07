Un element central al proiectului este crearea unei platforme online pentru programarea pacienților în spitalele de stat, care va fi obligatoriu implementată de toți furnizorii care doresc să aibă contract cu CNAS.

Prin intermediul acestei platforme, pacienții vor putea selecta tipul de investigație sau tratament dorit, precum și județul, pentru a vedea toți furnizorii aflați în relație contractuală cu CNAS. Platforma va fi interoperabilă și compatibilă cu sistemele de programări deja existente în unele clinici și spitale, fără a le înlocui.

Horațiu Moldovan a explicat că acest proiect, care include aproximativ 20 de măsuri, a fost elaborat în urma centralizării propunerilor și dezbaterilor din mediul public și instituțional. Printre obiectivele principale se numără reducerea disfuncționalităților semnalate de pacienți, care reclamă faptul că sunt direcționați dintr-un loc în altul fără informații clare privind accesul la servicii medicale.

Implementarea acestui pachet este „ultima șansă” a sistemului de sănătate pentru a evita blocajele

Oficialul CNAS a avertizat că implementarea acestui pachet este „ultima șansă” a sistemului de sănătate pentru a evita blocajele. În lipsa adoptării măsurilor, cheltuielile ar deveni nesustenabile, ceea ce ar conduce la situații în care pacienții nu ar putea fi investigați, diagnosticați sau tratați, iar farmaciile nu ar putea elibera rețete compensate sau gratuite.

O altă măsură importantă vizează extinderea bazei de contribuabili. Aproximativ patru milioane de persoane care până acum nu au plătit contribuții la sănătate vor fi obligate să contribuie, ceea ce este considerat un semn de respect atât pentru noii contribuabili, cât și pentru cei care au plătit în mod constant, în contextul în care CNAS administrează fondurile asiguraților.

