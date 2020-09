Probleme imense pentru România. Majoritatea celor de la PSD din Parlament a adoptat creșterea pensiilor cu 40% la rectificarea bugetară. O adevărată tragedie pentru țara noastră, după cum a anunțat premierul Ludovic Orban.

România, în incapacitate de plată!

Șeful de la Palatul Victoria a criticat în termeni duri votul Parlamentului de modificare a rectificării bugetare făcute Guvern, prin suplimentarea cheltuielilor cu pensiile, și a descris PSD ca fiind inamicul public numărul 1 al României și al economiei românești care afectează capacitatea de finanțare a țării.

“Încă o dată, PSD a arătat că este dușmanul României. Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză economică pe care abia ce-am depășit-o. Să votezi, în condițiile unei contracții economice care a dus la o lipsă de venituri, majorări de 6,7% din PIB, fără existența niciunui venit suplimentar, demonstrează că PSD este, de fapt, inamicul public numărul 1 al României și al economiei românești.

Guvernul pe care îl conduc a majorat punctul de pensie cu 14%, în cifră absolută 177 de lei, cea mai mare majorare a punctului de pensie din istoria majorării punctului de pensie. Asta, în condiții de criză economică.

Pentru a putea compara, nu nu există o altă țară europeană care să fi crescut pensiile în această perioadă, decât Germania.

În privința alocațiilor, PNL din 2004 este singurul partid care a crescut alocațiile, în 2007, 2008, 2015, 2019. În 2015 și 2019 a reușit creșterea alocațiilor, fiind în opoziție. Votarea de către majoritatea PSD a unei legi de dublare a alocațiilor în același an în care PNL dublase alocațiile în legea bugetului, a fost un act populist, fără fundament și bază în veniturile reale ale statului.

Orice creștere de cheltuili provocate de criminalii economici de la PSD nu face altceva decât să îndrepte România spre incapacitate de plată.

Riscurile sunt: degradarea României de către agențiile de rating va crește costul finanțărilor și nu numai a finanțărilor publice, ci și a tuturor companiilor din România și a tuturor persoanelor fizice. Creditele vor fi mai scumpe și mai greu de accesat”, a declarat Orban.

Mai mult, premierul spune că Guvernul va ataca la CCR această lege. “Nu vom accepta sub nicio formă acest amendament, fără fundamen”, a adăugat liderul liberalilor.

Totodată, Ludovic Orban a comentat decizia UDMR de a vota rectificarea în această formă. „Este regretabil faptul că după ce au fost alături de noi în Comisia de buget, finanțe și n-au participat la această decizie, au schimbat poziția și au avut o contribuție la această decizie a PSD. Ne interesează să câștigăm alegerile cu un scor cât mai mare, astfel încât să nu fie necesare alianțe foarte ample care să complice guvernarea României”, a afirmat Orban.

Totuși, fostul preşedinte, Traian Băsescu, l-a atacat dur pe Orban. „Situatia este dramatica, iar drama e cu atat mai accentuata de declaratiile infantile ale premierului, care nu e pregatit. El a anuntat piata bancara ca Romania intra in incapacitate de plata. Un prost mai mare unde poti gasi?

E adevarat ca si ce a facut PSD este o ticalosie, ca stiu ca nu sunt bani. Dar ai doua solutii, una sa mergi la CCR. Dar la CCR nu te va lasa sa incalci legea, pentru ca deciziile parlamentului sunt suverane. In locul lui Orban, mi-as aduce toti desteptii, daca are, si aici l-ar putea ajuta Citu.

Pentru a ajuta socul, ai cateva lucruri importante: una e reducerea cheltuielilor. Incasarile au scazut, iar cheltuielile au crescut, ar trebui sa vada unde poate reduce cheltuielile. PNL sa nu mai fie farseur si sa voteze scaderea numarului parlamentarilor de la 500, la 300. PNL a votat alaturi de PSD respoingerea legii introduse de PMP. Daca Orban nu mai e in USL, sa voteze in parlament alaturi de PMP. Sa reduca aparatul bugetar. La 7 oameni care pleaca, o angajare, asa a redus Boc aparatul bugetar cu 200.000 de mii de oameni intr-un an jumatate.

Alta reducere, la cheltuielile materiale. Spunem poporului ca nu avem bani, dar au crescut cheltuielile cu 16%.

PSD e un partid jegos, sunt o haita de tradatori de tara. Iar premierul a anuntat azi categoriile de rating sa ne bage la categoria junk, asta a facut cu minte lui seaca. Asta inseamna, ca suntem nerecomandati pentru investitii, cu doar o treapta trebuie sa coboram.

Decizia parlamentului, foarte putin probabil va fi infranta de CCR. Daca vrei sa dai bani de cumparat voturi la primari PSD, foarte bine, dar nu te obliga nimeni. Daca vrei 2 miliarde in fondul de rezerva, foarte bine, dar nu te obliga nimeni.

PMP a fost solidar azi cu PNL, cum a fost si la motiune, desi puteam sa-i trantim, dar s-ar putea sa fie ultima data cand acesti incompetenti sunt tinuti la putere de PMP. NU va ascund ca sunt furios in primul rand pe ticalosia PSD, care stie ca e criza si profita de majoriutatea cu UDMR pentru a pune sarcini imposibile in carca guvernului, iar in al doilea rand de incompetenta PNL, pe care trebuie sa-i tinem la putere pentru ca PSD este o adunatura”, a spus fostul președinte, conform RTV.

