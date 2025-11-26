România se pregătește pentru cea mai amplă modernizare digitală din sistemul medical, odată cu lansarea noului PIAS la mijlocul anului viitor. Platforma va elimina complet tipizatele în format fizic, iar toate documentele medicale – de la biletele de trimitere la scrisorile medicale – vor fi disponibile digital.

În cadrul conferinței „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii”, organizată de Antena 3 CNN, președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan, a explicat impactul noii infrastructuri:

„Va fi un instrument viu, foarte util în procesul de management al asigurărilor sociale de sănătate. Va fi o bază foarte bună de decizie pentru Ministerul Sănătății, Casa Națională va avea posibilitatea să populeze instant registrele de boli”.

Vechiul sistem informatic, depășit de volumul mare de date, necesita între trei și șase luni pentru a procesa anumite indicatori. Noul PIAS va funcționa pe o infrastructură software și hardware complet modernizată, ceea ce va reduce substanțial timpii de analiză.

Dr. Moldovan descrie diferența:

„Avem nevoie de între 3 și 6 luni de prelucrare cu actualul PIAS. Ca să înțelegeți ce înseamnă noul PIAS: de la șase luni, probabil la 6 minute (…). Vom putea să ne bazăm pe acele date în timp real și pe schimbul de date în timp real”.

Platforma va permite și funcții noi, precum mesaje trimise de medici către pacienți, feedback rapid sau comunicări masive din partea CNAS și Ministerului Sănătății.

„Mai mult decât dosarul electronic al pacientului în buzunar (…), noul PIAS va avea posibilitatea să transmită mesaje (…) către pacient; feedback de la pacient către medic; și mesaje de la CNAS sau Minister către toți medicii”, a mai precizat acesta.

Modernizarea PIAS este realizată cu fonduri europene, prin PNRR. Președintele CNAS explică de ce investiția era necesară:

„Stăm pe un munte de date, însă pe care nu putem să le exploatăm în timp real. (…) Actualul PIAS se blochează mereu — de aceea facem altul. Dacă nu s-ar fi blocat, nimeni nu și-ar fi propus să arunce 100 de milioane de euro prin PNRR pe fereastră”.

Noul sistem promite stabilitate, acces rapid și o digitalizare reală a serviciilor medicale.

Liderii din sănătate, reuniți pentru soluții urgente

Conferința „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii” a reunit decidenți, specialiști și reprezentanți ai industriei. Evenimentul a fost dedicat identificării soluțiilor pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și a accesului pacienților la tratamente, într-un context în care digitalizarea capătă un rol central.