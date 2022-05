România devine o super putere în Europa. Această afirmație a fost întărită de ministrul Economiei, Florin Spătaru. El a oferit un interviu la Radio România Actualități în care a vorbit despre avantajele pe care țara noastră le are.

Ministrul a făcut referire la directiva Omnibus, adoptată prin ordonanță de urgență, care introduce clarificări privind practicile incorecte, înșelătoare sau agresive cu care s-au confruntat românii. Florin Spătaru a explicat că această ordonanță de urgență va reglementa modul în care comercianţii vor promova și vor oferi produsele cumpărătorilor.

Ministrul Economiei, detalii despre ordonanța care sancționează practicile incorecte

“Fie că el va avea un conținut digital sau nu, practic tot ceea ce înseamnă comportament incorect, înşelător sau agresiv va fi sancționat prin această directivă Omnibus, care aduce cetățeanul român la aceleași standarde şi la același nivel cu orice cetățean european. Implementarea acestei directive practic ne poziționează în rândul cetățenilor europeni și practic românii vor avea parte de același produse, cu același standard, promovate corespunzător, astfel încât calitatea acestor produse să fie aceeași în România și în orice altă țară din Uniunea Europeană”, a arătat ministrul.

El a arătat că, astfel, piața românească va putea scăpa de mărfurile slab calitative și uneori chiar periculoase.

România devine o super putere în Europa: Va fi un jucător important

Florin Spătaru a făcut referire și la perioada de criză pe care o traversăm. La întrebarea realizatorului dacă România poate deveni un jucător economic important pe piața europeană, poate chiar și pe cea mondială, ministrul Economiei a dat un răspuns afirmativ.

“Da, cu siguranţă, am mai spus acest lucru. Această criză din Ucraina duce la o situație dificilă privind lanțurile de aprovizionare, atât pentru companiile europene, cât și pentru companiile care își desfășoară activitatea în România. O bună parte din aceste companii care lucrau și în Ucraina au relocat o parte din personal și a putut suplini, limitat bineînțeles, au putut suplini acest deficit, dar România are această oportunitate dacă vom fi activi și dacă vom avea o strategie corespunzătoare de atragere a investițiilor străine. Vreau să vă spun că România are câteva avantaje competitive nete, având o independență energetică, având resurse de care alte țări europene nu dispun și, de asemenea, având un sector industrial care este important. Există această tradiție industrială și asta ne poate asigura o dezvoltare ulterioară”, a comentat acesta.

Întrebat ce industrii crede că ar putea fi revigorate, Spătaru a făcut referire la industria extractivă.

“Ştiți că avem un plan de acțiune în acest sens, vorbim pe minerit și de prelucrarea materiilor rare, dar de asemenea vorbim și de sectoare industriale, cum e sectorul automotiv sau vorbim și de industria bateriilor sau industria chimică de asemenea, pentru că vedem că o bună parte din produsele de bază în acest moment sunt destul de dificil de aprovizionat”, a punctat ministrul.