Mathias Cormann, fost ministru de Finanțe al Australiei, a subliniat că economia României a evoluat bine în ultimii ani, iar proiecțiile indică o creștere economică robustă, apropiată de nivelurile statelor membre OCDE. Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România, document care analizează evoluția economiei și formulează recomandări de politici publice pentru perioada următoare.

Raportul economic al organizației recunoaște perspectivele solide de creștere ale României, însă include și o serie de recomandări menite să susțină o dezvoltare economică sustenabilă pe termen lung.

Unul dintre punctele evidențiate în raport este gradul relativ redus de integrare a companiilor românești în economia globală. Potrivit lui Mathias Cormann, multe întreprinderi locale sunt orientate în principal către piața internă, iar o conectare mai puternică la lanțurile globale de producție ar putea aduce beneficii economice importante.

„Raportul nostru economic recunoaște o proiecție de creștere puternică a României, în linie cu nivelurile țărilor OCDE în ultimii ani. În același timp, raportul include o serie de recomandări pentru a susține o creștere economică sustenabilă pe termen lung”, a declarat secretarul general al OCDE, în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România

Oficialul OCDE a arătat că întreprinderile naționale rămân mai orientate către economia internă comparativ cu companiile din alte state ale Uniunea Europeană. În opinia sa, firmele românești ar putea fi integrate mai bine în lanțurile globale de aprovizionare și ar putea dezvolta legături mai puternice cu companiile străine.

O astfel de evoluție ar putea contribui la creșterea productivității și la consolidarea competitivității economiei românești.

„Întreprinderile naționale, care rămân relativ mai orientate către economia internă în comparație cu alte țări din UE, ar putea fi totuși mai bine integrate în lanțurile de aprovizionare globale și ar putea stabili legături mai puternice cu întreprinderile străine”, a afirmat oficialul OCDE.

Secretarul general al OCDE a subliniat totodată că România a făcut progrese în simplificarea procedurilor administrative pentru companii, însă digitalizarea mediului de afaceri trebuie accelerată. El a menționat că au fost înregistrate progrese semnificative în simplificarea și digitalizarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor, însă sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula dinamismul economic.

„România a înregistrat progrese semnificative în simplificarea și digitalizarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula dinamismul economic”, a declarat Cormann.

Potrivit acestuia, procedurile de autorizare mai simple și complet digitalizate ar putea încuraja antreprenoriatul și investițiile în mediul de afaceri.

„Indicatorul OCDE privind reglementarea pieței produselor, care măsoară gradul de restrictivitate al reglementărilor aplicabile activităților comerciale, este mai ridicat pentru România decât pentru majoritatea țărilor OCDE”, a spus secretarul general al organizației.

Raportul OCDE mai arată că reglementările pieței produselor din România sunt mai restrictive decât în majoritatea statelor membre ale organizației. Mathias Cormann a explicat că indicatorul OCDE privind reglementarea pieței produselor, care măsoară gradul de restrictivitate al reglementărilor aplicabile activităților comerciale, este mai ridicat în cazul României decât în cazul majorității țărilor OCDE.

„Încurajarea unei utilizări mai intense a stimulentelor fiscale și a subvențiilor publice pentru cercetare și dezvoltare, în special de către întreprinderile mici și mijlocii, ar sprijini inovarea și creșterea productivității”, a spus oficialul OCDE.

Oficialul a precizat că utilizarea acestor indicatori poate ajuta autoritățile să identifice domeniile în care reglementările pot fi simplificate, pentru a crea un mediu mai favorabil dezvoltării companiilor și investițiilor.

„Sunt convins că aderarea României la OCDE va aduce beneficii de lungă durată pentru români, investiții mai mari, locuri de muncă mai bune și instituții mai puternice”, a conchis acesta.

Potrivit raportului OCDE, România se confruntă cu o acumulare de companii aflate în dificultate financiară, iar sistemul de insolvență nu reușește să rezolve eficient problemele din mediul de afaceri. Documentul publicat luni arată că mecanismele de avertizare timpurie sunt folosite prea puțin, iar multe firme ajung în insolvență abia când situația financiară este deja gravă, unele rămânând ani întregi în proceduri fără o soluție clară sau intrând în insolvență de mai multe ori.

Raportul OCDE subliniază că un sistem de insolvență eficient ar trebui să permită restructurarea rapidă a companiilor salvabile sau ieșirea din piață a celor care nu mai sunt viabile. În România, însă, aceste procese funcționează adesea lent, iar țara se situează sub media statelor OCDE în ceea ce privește eficiența sistemului, inclusiv în privința mecanismelor de avertizare timpurie, a procedurilor de restructurare și a predictibilității deciziilor judiciare.

Un aspect alarmant semnalat de OCDE este fenomenul companiilor „zombie”, firme care nu reușesc să-și acopere costurile datoriilor din veniturile curente, dar continuă să funcționeze ani la rând. Datele arată că aproximativ o treime dintre companiile nefinanciare din România aveau în 2024 capitaluri proprii sub pragul legal, iar între 22% și 25% îndeplineau criteriile pentru a fi considerate companii „zombie”. Prezența acestora afectează economia, deoarece ocupă resurse pe piață, contribuind mai puțin la productivitate și dezvoltare economică.

Raportul OCDE indică mai mulți factori care alimentează fenomenul, printre care aplicarea slabă a regulilor privind insolvența, lipsa stimulentelor pentru restructurarea timpurie și, în unele cazuri, strategii de optimizare fiscală. În paralel, analiza arată că, deși în România se înființează multe firme noi, relativ puține ies din piață, ceea ce indică un mecanism economic de eliminare a companiilor neperformante ineficient.

Raportul menționează că România a făcut unele progrese în ultimii ani, introducând în 2022 mecanisme de restructurare preventivă după transpunerea unei directive europene. Aceste instrumente includ servicii gratuite de consultanță financiară și juridică pentru firmele în dificultate, precum și notificări din partea autorităților atunci când apar semne de probleme financiare, pentru ca restructurarea să înceapă înainte ca situația să devină critică. Cu toate acestea, OCDE subliniază că aceste mecanisme sunt încă folosite într-o măsură limitată.

Legislația a fost modificată și pentru a limita cazurile de intrare repetată în insolvență, prin introducerea unor perioade de „răcire”: firmele au acces limitat la proceduri de restructurare preventivă timp de 12 luni și la reorganizare judiciară timp de cinci ani în anumite situații. Scopul acestor măsuri este prevenirea utilizării abuzive a procedurii de insolvență.