Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă, astfel încât să reziste în instanță. El a explicat că este important cum va arăta legislația promovată înainte de legea bugetului, iar pentru asta e nevoie de acord în coaliție și de un cadru normativ care să funcționeze inclusiv din punct de vedere constituțional.

Ministrul spune că nu comentează deciziile instanțelor, dar susține că trebuie găsită o soluție tehnică și juridică prin care statul să poată face, la un moment dat, schimbări reale. El atrage atenția că există o nemulțumire generală legată de faptul că statul consumă prea mult, iar uneori chiar angajații din administrație reclamă inechități.

În opinia lui, problema este că, prin decizii de instanță și prin legislație, aparatul de stat continuă să se umfle, fără ca lucrurile să se rezolve.

„Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă şi trebuie să ţină în instanţă. De aceea şi legislaţia care va fi promovată înainte de legea bugetului e important cum arată, este important să fie acord în coaliţie şi apoi să iasă o legislaţie care să ţină, inclusiv din punct de vedere constituţional. Nu pot comenta deciziile de instanţă, trebuie găsită în schimb o formulă tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat. Pentru că dacă toată ţara se plânge că statul consumă prea mult, uneori se plâng şi angajaţii de la stat, chiar din statul central, că sunt nişte inechităţi între ei şi aşa mai departe, dar până la urmă, nu ştiu cum, prin decizii de instanţă şi prin legislaţie, se gonflează tot acest aparat de stat, n-am rezolvat nimic. Trebuie găsit o formulă tehnică, juridică”, a afirmat Irineu Darău, joi seară, la Euronews România.

Ministrul Economiei afirmă că, în cazul restructurărilor, este nevoie de mai multe verificări înainte de a alege o variantă finală. El spune că trebuie „măsurat de mai multe ori” ca să fie găsită soluția corectă.

Darău consideră că nu este o soluție bună, în general, să se taie „otova”, fără să se facă diferența între cei eficienți și cei care nu performează. El sugerează că un proces de restructurare ar trebui să țină cont de modul concret în care funcționează instituțiile și de impactul asupra activității.

„Trebuie să măsori de mai multe ori până să găseşti soluţia corectă. Nu cred că soluţia corectă, în general, din punct de vedere al managementului, este să tai otova, să nu te uiţi la cine e eficient şi cine nu”, a spus Darău.

Irineu Darău a vorbit și despre situația posturilor neocupate din organigramele instituțiilor publice. El spune că și acestea intră în ecuație, deoarece la începutul fiecărui an atât posturile vacante, cât și cele ocupate fac parte din bugetul unui minister.

Ministrul arată că aceste posturi sunt cerute la bugetul central, chiar dacă sunt libere la acel moment. Totuși, el atrage atenția că nici aici nu trebuie tăiat automat, pentru că unele dintre posturile vacante sunt programate să fie ocupate prin concurs.

Darău consideră că fiecare minister trebuie să identifice o variantă de restructurare care să ducă la cheltuieli mai mici și la mai multă eficiență. El indică drept reper o reducere „în jurul acelui procent de 10%”.