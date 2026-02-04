Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia care beneficiază de un pachet de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite, destinat consolidării securității naționale.

Sprijinul este prevăzut într-o lege adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele american Donald Trump.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, fondurile vor fi direcționate către domenii considerate esențiale pentru siguranța statului, precum securitatea energetică și cibernetică, creșterea rezilienței instituționale, dar și alte priorități conexe securității naționale.

Oficialii moldoveni au subliniat că această decizie reflectă nivelul ridicat de încredere dintre cele două state și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite.

Reprezentanții MAE au mai arătat că sprijinul financiar confirmă faptul că eforturile Chișinăului de a consolida pacea, stabilitatea și capacitățile naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici.

În acest context, ministerul și-a reafirmat angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Washingtonul, în beneficiul siguranței cetățenilor Republicii Moldova și al stabilității regionale.

Pe de altă parte, relația cu Statele Unite este influențată și de o decizie recentă a Washingtonului privind politica de imigrație.

Luna trecută, autoritățile americane au anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se regăsește și Republica Moldova, măsura fiind aplicabilă începând cu 26 ianuarie.

Departamentul de Stat al SUA a explicat că această decizie face parte dintr-un proces de reevaluare a procedurilor de imigrare, având ca scop prevenirea intrării în Statele Unite a persoanelor care ar putea deveni o povară pentru sistemul de asistență publică.

Reprezentanții instituției americane au precizat că suspendarea este temporară și vizează exclusiv vizele de imigrare, nu și alte tipuri de documente de călătorie.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis că măsura are un caracter strict administrativ și nu reprezintă o interdicție generală de călătorie sau de acces pe teritoriul SUA.

Totodată, autoritățile de la Chișinău au subliniat că vizele de imigrare deja emise rămân valabile, iar vizele turistice, de studii, de muncă sau de afaceri nu sunt afectate și continuă să fie procesate normal.

Analizând efectele concrete ale deciziei americane, expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru, de la Comunitatea WatchDog.md, a arătat că impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este unul redus.

Acesta a explicat că, potrivit unui raport public recent, în luna mai 2025 au fost emise la Chișinău doar 23 de vize de imigrare pentru reunificarea familiei, ceea ce indică un număr anual de cel mult câteva sute de beneficiari.

Expertul a mai atras atenția că pe lista statelor vizate de suspendare se află și țări mai prospere decât Republica Moldova, ceea ce demonstrează că nu este vorba despre o selecție bazată exclusiv pe criterii economice.