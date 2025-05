Georgescu a afirmat că formează o echipă cu Simion, având un ideal comun, acela de a lupta pentru măreția poporului român. El a explicat că a învățat mult de la mentorul său, Mircea Malița, și că acum transmite mai departe această experiență, continuând o tradiție a învățării și a transmiterii de valori și cunoștințe.

Într-un interviu acordat Realitatea TV, Georgescu a subliniat că echipa din care face parte urmărește să urmeze calea maeștrilor care i-au format și să lupte pentru binele țării. Relația dintre cei doi este una bazată pe respect și colaborare, iar Georgescu consideră că împreună pot realiza lucruri importante pentru România.

”Suntem o echipă. Suntem împreună şi avem un ideal comun. Sigur că da şi experienţa am învăţat la rândul de la maestrul meu Mircea Maliţa, fiecare la rândul lui predă o ştafetă. Suntem într-o zonă în care nu facem altceva decât să urmăm calea maeştrilor mari pe care i-am avut şi sigur pentru un ideal comun, pentru măreţia poporului român este cu atât mai frumos şi elegnat pentru mine să merg pe aceeaşi cale pe care am învăţat-o la rândul meu”.

George Simion a declarat că a învățat multe lucruri importante de la Călin Georgescu, printre care calmul și echilibrul necesare în politică. Simion a mărturisit că politica nu a fost niciodată un domeniu care să îl atragă, ba chiar i-a provocat repulsie, însă a intrat în acest mediu fiind motivat de dorința de a reacționa față de starea în care se afla țara. El a explicat că era nemulțumit de modul în care era distrusă economia, cum familia și cauzele naționale erau batjocorite, iar conducătorii țării erau adesea împotriva inițiativelor sale și ale colegilor săi.

”Am învăţat multe de la domnul Georgescu. (…) Am învăţat calm, echilibru. Am intrat într-un domeniu care mi-a stârnit repulsie toată viaţa, din liceu, domeniul acesta al politicii. Am intrat mânat de o revoltă pentru că vedea ce se întâmplă în ţara noastră, felul în care este distrusă economia, felul în care este batjocorită familia, cauzele naţionale precum cea pentru care luptam eu, cauza reîntregirii erau batjocorite şi chiar preşedintele, premierul, conducătorii ţării mele erau cei care se opunea acţiunilor pe care eu şi colegii mei de cauză le făceam”, a mai transmis Simion.