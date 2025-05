George Simion, candidatul AUR pentru funcția de președinte al României, a susținut vineri, 16 mai 2025, o conferință de presă la Paris, Franța, în care și-a avertizat susținătorii că „se poate întâmpla orice”.

El și echipa sa își imaginează deja „orice scenariu pentru ca ei să rămână la putere.” „Avem pericole serioase în față”, susține politicianul. Potrivit spuselor sale, unul dintre cele mai probabile scenarii este ca el sau oponentul său, Nicușor Dan, să fi atacați sau omorâți.

„Vă puteți imagina că după ce s-au anulat niște alegeri se poate întâmpla orice și noi ne imaginăm orice scenariu pentru ca ei să rămână la putere. Am reușit să depășim obstacolele. Avem pericole serioase în față, am reușit să le depășim. Unul dintre cele mai probabile scenarii este că eu sau oponentul meu am putea fi atacați sau omorâți.

De altfel, el și echipa sa monitorizează atent listele electorale pentru că AUR nu-și dorește ca românii „să nu se ridice din morți să voteze”.

În ciuda acestor îngrijorări, el este convins că va fi viitorul președinte al României, știind deja care vor fi rezultatele alegerilor prezidențiale, „dacă vor fi libere și corecte de data asta”, a punctat el.

Ulterior, politicianul a atacat Comisia Europeană și pe președintele Franței, Emmanuel Macron.

Chiar dacă a recunoscut că aderarea la Uniunea Europeană este un avantaj pentru România, el susține că actuala Comisie Europeană Comisia este „o amenințare și provoacă sărăcie, lipsă de securitate și va duce la extincția lumii occidentale așa cum o știm”.

În ciuda acestui fapt, el dă asigurări că nu va scoate România din blocul comunitar.

„Pentru noi, UE este un avantaj, v-am spus că am muncit mult să fim în Piața Unică și să fim membri ai UE, dar nu doar pentru România ci pentru toți europenii, Comisia actuală e o amenințare și provoacă sărăcie, lipsă de securitate și va duce la extincția lumii occidentale așa cum o știm.

Am spus nu doar că Macron e dictator, am spus și că, dacă continuați așa, nu cred că în 20-50 de ani vom mai putea vorbi de Franța așa cum o știm și o iubim și de la care am învățat cultură și civilizație. Poate că folosesc vorbe grele, dar singurul lucru care mi-a adus 41% (din voturi) a fost că am spus adevărul.

Ca viitor președinte nici nu mă gândesc la a renunța la UE. Am depus eforturi pentru a fi parte din UE. 14 ani am fost deprivați de drepturile depline pe care le implică calitatea de membru. Mesajul meu e că suntem aici să rămânem. Nu puteți scăpa de noi”, a declarat candidatul AUR.