Candidatul AUR, George Simion, a spus că primul lucru pe care vrea să-l facă, dacă va deveni președintele României, este să readucă respectarea Constituției și să asigure alegeri corecte.

El a declarat că România va colabora cu toate țările din lume și va avea relații corecte, dar că nu va accepta să fie umilită sau dominată. Totodată, acesta a spus că România nu se va retrage din nicio alianță internațională pentru că aceste parteneriate sunt un drept câștigat.

Acesta a dat asigurări că România nu va deveni o colonie cât timp el va fi la conducere. Politicianul s-a săturat ca în România să vină ambasadori sau reprezentanți care, după părerea lui, jignesc poporul român. El a vrut ca mesajul să fie auzit în Franța pentru ca toată lumea să înțeleagă că România nu va fi tratată ca o colonie.

„Vom coopera cu toate statele lumii și vom avea rapoarte corecte, dar nu ne vom lăsa îngenunchiați. România nu va fi o colonie. Eu m-am săturat ca în România să fie trimiși ambasadori și emisari care să umilească poporul român. Am vrut ca mesajul să meargă la Paris pentru a se înțelege că România nu va fi o colonie. Nu ne vom retrage din nicio alianță pentru că este un drept pe care ni l-am câștigat”, a dat el asigurări în cadrul emisiunii TV „ Culisele Statului Paralel ” de la Realitatea PLUS.

Călin Georgescu a dat asigurări că există un plan pentru țară și că acesta va fi pus în aplicare. Fostul candidat a transmis că își asumă public ideea de a forma o echipă cu Simion, el ca premier și Simion ca președinte.

Simion a fost întrebat dacă își va respecta promisiunea față de Georgescu. El a spus că au trecut deja șase luni de când Georgescu ar fi trebuit să fie președinte și că, în această perioadă, a demonstrat că este un om de cuvânt. Simion a mai spus că nimic nu-l poate face să renunțe și a dat un răspuns clar: da, își va ține promisiunea.

Simion a spus că ceea ce îi unește pe el și pe Georgescu este dorința comună de a vedea poporul român fericit. Candidatul AUR a considerat că acest lucru este mai important decât orice neînțelegeri minore. Georgescu a dat asigurări că ei formează o echipă și că sunt împreună în acest demers. A adăugat că adevărata victorie nu aparține celui care învinge, ci celui care nu profită de victorie pentru a face rău. În opinia sa, este vorba despre victoria bunului simț și că acesta este motivul pentru care colaborează cu Simion.

Georgescu a spus că el și Simion au trecut prin momentele tinereții și că important este să învețe din ele. El a învățat de la mentorul său, Mircea Malița, și că urmează exemplul marilor maeștri.

Simion a recunoscut că a învățat multe de la Georgescu, în special calmul. Acesta a recunoscut că a intrat în politică din revoltă, deși toată viața a fost dezgustat de acest domeniu.

„Eu am învățat multe de la domnul Georgescu. Am învățat calmul echilibru. Eu am intrat într-un domeniu care mi-a stârnit repulsie toată viața, domeniul politic. Am intrat dintr-o revoltă. Nu am beneficiat de o școală politică, a diplomației, a trebuit să învăț, să dau din coate, să comuni adevărul.