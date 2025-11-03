Avocatul Daniel Popa a explicat, într-o sesiune de întrebări juridice online, care sunt pașii legali pe care îi pot urma proprietarii în două situații frecvente de conflict între vecini: construirea unui gard pe terenul altuia și refuzul de a tăia arborii care depășesc linia de hotar.

El a arătat că, în primul caz, atunci când un vecin își extinde gardul peste linia de proprietate, prima măsură recomandată este angajarea unui specialist în cadastru care să stabilească exact limitele terenului.

În urma acestei expertize se poate constata dacă gardul a fost construit pe proprietatea altcuiva. Dacă se confirmă încălcarea hotarului, proprietarul prejudiciat îl poate notifica pe vecin pentru a desființa gardul și a-l reconstrui pe linia corectă, pe propria cheltuială.

Avocatul a precizat că, în situația în care persoana vizată nu se conformează notificării, proprietarul afectat poate intenta un proces civil. Instanța poate obliga vecinul să desființeze gardul și să elibereze terenul ocupat abuziv.

De asemenea, reclamantul trebuie să ceară efectuarea unei expertize topografice și poate solicita, în timpul procesului, recuperarea cheltuielilor de judecată.

„Vecinul s-a băgat cu gardul 1 metru la mine în curte, ce e de făcut”, a fost întrebarea la care a răspuns avocatul Daniel Popa. „În primul rând, eu vă sfătuiesc să angajați un cadastrist, îi explicați situația. Acesta o să vă întocmească un plan din care veți constata dacă într-adevăr vecinul a construit gardul încălcând linia de hotar pe proprietatea dumneavoastră. Dacă constatați într-adevăr că vecinul a construit gardul peste linia de hotar, încălcându-vă proprietatea, atunci puteți să îl notificați pe vecin să desființeze construcția și să edifice gardul pe linia de hotar, pe cheltuiala acestuia, întrucât l-a apucat hărnicia să construiască gardul probabil fără să consulte cu dumneavoastră, fapt ce a dus la realizarea construcției, gardului, pe proprietatea dumneavoastră și nu pe linia de hotar. Dacă vecinul nu se conformează notificării, puteți să-l acționați în instanță și să solicitați instanței să-l oblige pe vecin să desființeze gardul și să vă lase în proprietate terenul pe care-l ocupă în mod abuziv. Bineînțeles, în proces trebuie să efectuați expertiza topografică și puteți să-l obligați pe vecin să vă achite și cheltuielile de judecată”, a explicat Daniel Popa.

Într-un alt exemplu, un internaut a reclamat faptul că pomii vecinului îi provoacă daune, crengile acestora căzând în curte și pe acoperișul casei.

În acest caz, Daniel Popa a explicat că articolul 613 din Codul Civil stabilește obligația ca arborii să fie plantați la o distanță minimă de doi metri de hotar, dacă nu există o altă prevedere urbanistică.

În cazul în care această regulă este încălcată, proprietarul afectat poate notifica vecinul, oferindu-i un termen de 15 zile pentru a tăia sau a scoate pomii.

Dacă nici după acest termen nu se iau măsuri, proprietarul poate sesiza instanța, care are competența de a dispune tăierea arborilor.

În situația în care vecinul refuză să respecte hotărârea judecătorească, el poate fi obligat la executarea silită și la plata unor penalități semnificative pentru nerespectarea deciziei.