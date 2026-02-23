Regulile privind gestionarea deșeurilor în România sunt stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 92/2021, aprobată în 2021 și ulterior completată prin Legea nr. 17/2023, care a introdus și sancțiuni mai dure pentru încălcările grave ale normelor de mediu.

Legea a înlocuit vechea reglementare (Legea 211/2011) și transpune în sistemul național cerințe moderne de gestionare a deșeurilor, în linie cu obiectivele de economie circulară ale Uniunii Europene.

Conform acestor reglementări, incendi­erea oricărui tip de deșeu sau substanță și îngroparea deșeurilor sunt interzise. Când cantitatea de deșeuri sau impactul asupra mediului și sănătății populației nu pot fi considerate neglijabile, faptele constituie infracțiuni. În astfel de cazuri, persoanele fizice pot fi pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă între 30.000 și 45.000 de lei.

Pe lângă aceste prevederi penale, legea prevede și sancțiuni contravenționale pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor în locuri neautorizate. Aceasta include aruncarea resturilor pe domeniul public, pe terenuri private neamenajate sau pe spații verzi, iar amenzile pot fi semnificative — pentru unele contravenții sumele variază între 10.000 și 20.000 de lei.

Pe lângă pedepsele principale, autoritățile au competența de a dispune confiscarea mijloacelor folosite la săvârșirea faptei. Aceasta poate include vehicule, utilaje sau alte bunuri folosite pentru arderea sau îngroparea deșeurilor, dacă fapta nu este considerată neglijabilă.

Normele legale nu se limitează doar la interzicerea acestor practici directe. Ele stabilesc cadrul general de gestionare a deșeurilor, obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asigura colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare, reciclare și eliminare în condiții care protejează mediul înconjurător. Acest cadru legislativ pune accent pe prevenirea generării deșeurilor și responsabilizarea tuturor generatorilor în vederea reducerii impactului asupra sănătății populației.

Legea permite persoanelor sancționate să plătească jumătate din minimul amenzii dacă achită contravenția în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal. Astfel, la o amendă minimă de 30.000 de lei, persoana poate plăti 15.000 de lei în acest termen legal.

Această reducere nu se aplică în situațiile în care fapta a produs consecințe grave asupra mediului sau sănătății.

Controale privind respectarea normelor de gestionare a deșeurilor sunt efectuate în permanență de Garda Națională de Mediu și de autoritățile de mediu. Verificările nu se limitează doar la zonele urbane, ci vizează și mediul rural, unde aruncarea sau arderea deșeurilor în curți și terenuri este întâlnită mai frecvent.