Analiza tahografului digital a scos la iveală nereguli grave: șoferul a condus 17 ore și 40 de minute continuu, cu o viteză medie de peste 100 km/h și vârfuri de 113 km/h. Aceste valori depășeau cu mult limitele impuse în Italia pentru camioane, respectiv 70 km/h pe drumurile naționale și 80 km/h pe autostrăzi.

Polițiștii au constatat și alte încălcări repetate ale legislației europene privind timpii de condus și odihnă. Timp de 18 zile consecutive, șoferul nu a respectat pauza obligatorie de 45 de minute la fiecare 4 ore și 30 de minute (270 de minute) și a condus frecvent peste limita zilnică de 9 ore. În plus, perioadele de odihnă zilnică erau mult sub cele 11 ore impuse de reglementările UE.

Ca urmare, pe lângă amenda aplicată, autoritățile i-au interzis continuarea cursei. Camionul a fost escortat într-o parcare a Primăriei, unde șoferul a fost obligat să își recupereze orele de odihnă înainte de a porni din nou la drum.

Regulamentul european care reglementează timpii de conducere și odihnă este printre cele mai stricte din transporturile rutiere, fiind conceput pentru a reduce oboseala și a preveni accidentele grave.

Normele prevăd maximum 9 ore de condus pe zi, cu posibilitatea extinderii la 10 ore de două ori pe săptămână, și o perioadă de odihnă de minimum 11 ore zilnic.

Italia se numără printre țările unde respectarea acestor reguli este atent monitorizată de către autorități. Poliția rutieră efectuează controale frecvente, folosind tahografe digitale care înregistrează automat viteza, timpul de condus și perioadele de pauză. În cazurile de abateri grave, sancțiunile sunt dure, incluzând amenzi de mii de euro și oprirea imediată a cursei până la respectarea normelor de odihnă.

Autoritățile europene subliniază că astfel de încălcări nu sunt doar probleme administrative, ci și riscuri majore pentru siguranța rutieră. Potrivit unor statistici, oboseala la volan este considerată una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale în Europa, alături de viteză excesivă și consumul de alcool.