Anamaria Prodan a vorbit despre viitorul lui Laurențiu Reghecampf. Chiar dacă au luat-o pe drumuri separate, ea încă își face griji pentru antrenorul de fotbal. Vedeta a stat trei săptămâni în SUA, unde s-a ocupat de business-urile ei. Când s-a întors acasă, a primit vești proaste. Nu despre familia ei, nu despre prietenii ei, ci despre Laurențiu Reghecampf.

Potrivit spuselor sale, antrenorul de fotbal ar avea probleme financiare. Ar fi fost executat silit pentru că nu a putut să-și plătească datoriile. Ar fi vorba despre circa 400.000 de euro

„Trei săptămâni am fost liniștită mi-am făcut businessurile în America am stat frumos cu Ronald ne-am simțit bine. Când am venit acasă am luat-o de la început. (…) Eu cred că într-adevăr Laur are probleme financiare. Eu asta cred. Să dea Dumnezeu să mă înșel, dar… (…) Să nu poți să-ți plătești datoriile către Craiova, și să te execute silit Craiova, și să fim puși în situația… eu și copiii să primim acasă notificările toate cum că te va executa de părțile tale din casă mi se pare o nebunie. E vorba de aproape 400.000 de euro”, a spus ea în cadrul emisiunii TV „Xtra Night Show”.