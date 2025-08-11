BERBEC Ziua de marți te poate prinde într-o stare de agitație constructivă. Ai idei, chef de inițiative și o energie debordantă, dar ai grijă cum o direcționezi. Unele lucruri se pot dovedi mai complicate decât par la prima vedere. Răbdarea nu este mereu punctul tău forte, dar astăzi îți poate fi aliat de nădejde. Pe seară, atmosfera se îndulcește și ai putea primi un telefon plăcut, sau o invitație.

TAUR Marți, planeta zilei, planeta Marte s-ar părea că traversează o zonă care te poate împinge să-ți pui întrebări despre control și inițiativă. Astăzi ai putea fi mai puțin interesat de confort și mai dornic să schimbi ceva, poate chiar în rutina de zi cu zi. Un Taur flexibil? Minune mare, dar și utilă. Evită însă conflictele care nu duc nicăieri, nu toate porțile închise merită forțate.

GEMENI Mercur, planeta comunicării, pare să fie într-o poziție care îți poate solicita gândirea profundă. Nu pare că mai merge să te strecori printre replici rapid, căci stelele par să-și dorească substanță pentru ziua de astăzi. O conversație serioasă îți poate aduce o revelație sau, măcar, o concluzie neașteptat de clară. Nu ocoli tăcerile: uneori spun mai mult decât cuvintele.

RAC Ziua de marți s-ar părea că vine cu o ușoară apăsare emoțională, dar nu pare să fie ceva ce nu poți duce. Luna în tranzit printr-o zonă a creativității îți poate oferi un impuls să-ți exprimi stările, fie prin artă, fie printr-o cină gătită cu suflet. Recomandarea pentru seară: nu vorbi cu toată lumea despre orice. Selectează și protejează ce ai mai prețios. Oferă-ţi o pauză, un moment de respiro. Poate o discuție cu un prieten, la o pizza, poate cu animăluțele tale, dacă lucrezi de acasă.

LEU Marți, conjunctura astrală pare să indice că ar trebui să ai idei bune și o doză de entuziasm care molipsește, dar influența lui Neptun te poate face să vezi lucrurile prea idealist. Nu transforma entuziasmul în grabă și nu-ți confunda dorințele cu realitatea. Dacă simți nevoia să te retragi puțin din vâltoare, fă-o cu stil. Nimeni nu spune că un Leu nu poate lua o pauză în glorie. Ritmul tău de lucru poate deveni obositor, poate fi bine să cauți o modalitate eficientă de a te bucura de puțin timp liber.

FECIOARĂ Marți, conjunctura astrală pare să indice că poți simți că nu prea ai suficient timp liber, iar plănuirea lui judicioasă îți poate crea unele neliniști. Invață să-ți gestionezi prioritățile, trăind în prezent. Poate fi o zi bună pentru introspecție lucidă, nu pentru analiză obsesivă. Gândește-te ce merită păstrat și ce merită lăsat în urmă. Ziua de marți s-ar părea că vine cu maturitate și claritate, dacă o primești cu mintea deschisă.

BALANŢĂ Marți, s-ar părea că te învârți printre opțiuni, iar influența lui Venus te poate face să le vezi pe toate în tonuri pastel. Dar nu toate alegerile frumoase sunt și bune. Astăzi poate e nevoie de puțină hotărâre. Dacă ești între două drumuri, alege-l pe cel care nu te face să renunți la tine. Nu te mai cenzura pentru a fi plăcut. Stelele spun că poți fi un pic prea stresat și că e posibil să nu te odihnești cum trebuie de prea multe griji.

SCORPION Spune o vorbă veche: „Cine sapă groapa altuia cade singur în ea.” Ziua de astăzi nu pare să fie, însă, o zi propice pentru răzbunări, nici măcar în gând. Influența Lunii te poate face mai susceptibil la iritare, dar și mai capabil să te vindeci prin luciditate. Nu ești tu omul care să ierte ușor, dar astăzi ai putea avea ocazia să vezi cât cântărește cu adevărat resentimentul în bagajul tău de emoții.

SĂGETĂTOR În loc să visezi la o evadare, mai bine reinventează locul în care te afli. Jupiter, planeta ta guvernatoare, îți poate da un impuls de încredere, dar îl poți folosi și constructiv, nu doar pentru a-ți planifica următoarea plecare. Recomandare de film pentru diseară: „Dead Poets Society”. Căci spiritul tău s-ar părea că are nevoie de inspirație reală, nu doar de mișcare, spun stelele.

CAPRICORN Marți, s-ar părea că poți avea o zi în care ordinele interioare pot părea mai importante decât cele externe. Influența astrală îți poate cere claritate, dar fără rigiditate. Uneori, o pauză sinceră poate face mai mult decât zece ore de muncă forțată. Fii blând cu tine însuți. S-ar putea să descoperi că performanța nu se măsoară doar în obiective bifate.

VĂRSĂTOR Astăzi, stelele spun că s-ar putea să trăiești o zi plină de idei și paradoxuri. Influența lui Uranus îți poate activa curiozitatea, dar și instabilitatea. Când simți că te ia valul, respiră și vezi dacă e un tsunami sau doar o briză de august. Dacă ai timp, fă ceva creativ, dar fără să urmărești perfecțiunea. Astăzi pare să conteze mai mult drumul, nu destinația.

PEŞTI Zodia ta s-ar părea că se poate afla sub influența visătoare a lui Neptun, dar astăzi ai putea să ai ocazia să aduci ceva din lumea ideilor în concret. Poate un proiect vechi, poate o conversație importantă, poate un gând nespus. Recomandare de seară: o plimbare în aer liber sau muzică bună. Dacă nu te conectezi cu tine însuți, nici ceilalți n-o vor face. Semnele de afecțiune pot să abunde, spre satisfacția ta!