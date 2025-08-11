Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, ridică un semnal de alarmă privind modificările pregătite de Guvern în privința administrării și plății pensiilor private.

În acest context, el subliniază că nici autoritățile, nici administratorii fondurilor nu pot impune soluții fără a explica clar și convingător beneficiile și dezavantajele fiecărei opțiuni.

În prezent, una dintre schimbările majore vizează restrângerea accesului la sumele acumulate în Pilonul II și III de pensii private.

Conform propunerilor aflate în dezbatere, beneficiarii nu vor mai putea retrage integral banii acumulați, ci doar maximum 25%, restul urmând să fie plătit sub formă de tranșe lunare, pe o perioadă extinsă sau sub formă de rentă viageră.

Lăpușan consideră această abordare problematică, deoarece se bazează pe o presupunere că pensionarii nu ar înțelege aceste opțiuni din cauza unui nivel insuficient de educație financiară.

Parlamentarul PSD insistă asupra necesității ca fiecare persoană să aibă posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză, iar orice reformă să ofere, nu să restrângă, opțiunile existente.

El atrage atenția că noile formule de plată – plata în avans a unui sfert din sumă și restul în rate pe zeci de ani sau sub formă de rentă – sunt greu de înțeles fără o informare adecvată și fără campanii serioase de educație financiară dedicate pensionarilor.

Pentru ca pensionarii să poată decide în mod voluntar și informat, Lăpușan cere un angajament ferm din partea Guvernului și a administratorilor de fonduri. Acesta implică:

comunicarea clară a tuturor opțiunilor disponibile la momentul pensionării, împreună cu avantaje și riscuri (stabilitate financiară, protecție pe termen lung, impactul inflației);

asigurarea unor materiale și instrumente simple, accesibile, care să faciliteze comparația între variantele de retragere a banilor;

colaborarea cu organizații non-guvernamentale și asociații de consumatori pentru a sprijini înțelegerea și informarea corectă a publicului.

„Nu este suficient să ai uneltele legislative, trebuie să oferi și contextul și cunoașterea necesară, astfel încât cetățeanul să aleagă ce i se potrivește”, afirmă deputatul.

Deputatul subliniază că un astfel de demers nu trebuie perceput ca o simplă formalitate birocratică, ci ca o responsabilitate morală esențială. Pensionarii trebuie să fie în măsură să-și gestioneze singuri resursele, având la dispoziție alternative reale și nu soluții impuse unilateral.