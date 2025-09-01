Guvernul României a intrat într-o fază decisivă a reformei administrației centrale și locale, dar cifrele prezentate de executiv arată o discrepanță majoră între percepție și realitate. Din cele 70.000 de posturi propuse pentru eliminare, doar aproximativ 15.000 sunt efectiv ocupate. Restul există doar pe organigrame, fără să fie remunerate.

Radu Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, a declarat duminică seara, la emisiunea „Culoarele Puterii” de la TVR Info, că reforma nu aduce, în forma actuală, o reducere consistentă a cheltuielilor publice:

„Sunt administrații publice locale, și mă refer la primării, unde primarii au avut decența să nu îngroașe organigrama, să angajeze oamenii de care au avut nevoie și restul posturilor din organigramă sunt neocupate fizic. Există, dar nu sunt ocupate de oameni”

El a explicat că reducerea de 25% aplicată asupra aparatului administrativ vizează în principal poziții neocupate:

„(…) Numărul acesta de 70.000 de oameni pe care l-am văzut astăzi discutat în mai multe studiouri sau ziare nu este unul care are legătură cu oamenii. Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuțe libere în organigrame care nu au oameni asociați care încasează salarii. Acolo este disputa”

Negocierile dintre liderii coaliției s-au prelungit duminică până târziu în noapte, fără a produce o decizie clară. PSD a insistat pentru amânarea pachetului legislativ privind reorganizarea administrației și responsabilizarea primarilor. După aproape cinci ore, părțile au convenit să reia analiza în următoarele săptămâni.

Tema care a blocat consensul: numărul de posturi ce urmează să fie efectiv eliminate în primării și consilii județene, unde impactul politic și electoral este direct.

Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a transmis pe 28 august către Consiliul Economic și Social proiectul de lege care introduce noi reguli pentru reorganizarea administrației centrale și locale. Documentul face parte din pachetul pentru care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.

Comparativ cu varianta anterioară (20% reducere), noul text prevede:

25% reducere a posturilor din primării;

o scădere cu aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor – de la circa 10.700 la aproximativ 6.000;

desființarea cabinetelor viceprimarilor;

reducerea numărului de consilieri: premierul va avea cinci consilieri, în loc de opt.

Ministrul Cseke Attila estimează un impact final de cel mult 40.000 de posturi reduse la nivel central și local, subliniind că tăierile nu se vor face uniform, ci raportat la populația fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Conform proiectului de lege, autoritățile locale au:

30 de zile pentru a adopta hotărârile de reorganizare;

60 de zile pentru a implementa efectiv noile structuri administrative.

Reducerea de personal va fi calculată pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, și nu după rezultatele ultimului recensământ, ceea ce poate genera diferențe semnificative între realitatea demografică și normele legale.

Deși Guvernul comunică o cifră spectaculoasă, de 70.000 de posturi vizate, analiza detaliată arată că doar 15.000 dintre acestea sunt ocupate. În consecință, economiile la buget vor fi considerabil mai mici decât sugerează discursul politic.