Locuitorii din Almaș beneficiază anul acesta de o reducere de 50% la plata impozitelor și taxelor locale, după ce Consiliul Local a aprobat modificarea HCL nr. 113/2025, prin Proiectul de hotărâre nr. 12/09.02.2026, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2026.

Facilitatea fiscală se aplică persoanelor fizice pentru:

Clădirea de domiciliu, cu excluderea imobilelor utilizate în scopuri economice;

Terenul aferent locuinței;

Un vehicul deținut, la alegerea contribuabilului.

Reducerea de 50% se acordă atât contribuabililor care nu au restanțe, cât și celor care au datorii pentru anul anterior, cu condiția achitării integrale a obligațiilor restante până la 28 martie 2026.

”Reducerea se aplică pentru clădirea situată la adresa de domiciliu (cu excepția celor utilizate pentru activități economice), pentru terenul aferent acesteia, precum și pentru un mijloc de transport aflat în proprietate, la alegerea contribuabilului. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să depună o cerere tip, copie după actul de identitate, extras de carte funciară actualizat și, după caz, copie după certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului. De reducerea de 50% pot beneficia și persoanele care au înregistrat restanțe la plata impozitelor aferente anului anterior, cu condiția achitării integrale a obligațiilor restante până la data de 28 martie 2026”, notează glsa.ro.

Pentru a beneficia de reducere, persoanele fizice trebuie să depună următoarele documente:

cerere tip pentru facilități fiscale;

copie după actul de identitate;

extras de carte funciară actualizat;

copie după certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, după caz.

Reprezentanții administrației locale din Almaș au anunțat că orice detalii suplimentare vor fi comunicate publicului în cadrul unei ședințe viitoare, pentru ca toți cetățenii să poată accesa corect reducerea fiscală.

De la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare noul pachet de taxe și impozite, rezultat după modificările adoptate de Parlament în 2025 și validate de Curtea Constituțională. Unele dintre aceste schimbări au fost introduse prin așa-numita „ordonanță trenuleț”.

Potrivit noilor reglementări, valoarea impozabilă a clădirilor a fost majorată atât în mediul urban, cât și în mediul rural, iar reducerile istorice pentru locuințele construite înainte de 1990 au fost eliminate. Astfel, proprietarii de imobile vechi vor plăti impozite mai mari comparativ cu anul precedent.

Calculul impozitului anual rămâne același, fiind determinat prin înmulțirea suprafeței locuinței cu valoarea impozabilă stabilită în noile grile și cu cota de impozitare aprobată de autoritățile locale.