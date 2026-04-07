„Ultimele pregătiri pentru Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen. Ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major al Apărării au vizitat astăzi Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile militare în care se va desfășura instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT). Programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite. În funcție de rezultatele obținute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare. „Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiți pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul Apărării Naționale. În anul 2026, Armata României oferă condiții moderne de cazare, hrănire, instruire și pregătire fizică. „Infrastructura unităților a fost modernizată, iar condițiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilitățile de cazare, hrănire și pregătire răspund cerințelor unui proces de instruire eficient și adaptat realităților actuale”, a declarat șeful Statului Major al Apărării. În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT. Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit informațiilor prezentate de MApN, rezerviștii voluntari sunt selectați pe bază de voluntariat și semnează contracte pe durată determinată.

Primul contract este încheiat pe o perioadă de patru ani, iar contractele ulterioare pot avea o durată de până la trei ani. Aceștia pot ocupa funcții diferite, de la soldați și gradați până la ofițeri sau subofițeri, în funcție de pregătirea și calificările lor.

În timpul activităților obișnuite, rezerviștii își pot continua activitatea profesională în mediul civil, fiind chemați la unitate doar în perioadele de instruire sau atunci când este necesară îndeplinirea unor misiuni.

În perioada în care participă la instruire sau la misiuni, rezerviștii voluntari sunt remunerați la nivelul funcției militare ocupate, similar militarilor activi.

În restul timpului, când nu sunt în activitate militară și își desfășoară viața profesională civilă, aceștia primesc 30% din salariul aferent funcției pe care o ocupă în calitate de rezerviști.

Ministerul Apărării a mai precizat că, în situații speciale precum starea de urgență, mobilizarea sau războiul, rezerviștii voluntari pot fi mobilizați conform legii și încadrați în aceleași funcții, urmând ca după încetarea acestor situații contractele să continue până la expirare.

Ghidul rezervistului voluntar: Contracte și salarizare