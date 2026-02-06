Unirea Business Center și Magazinul Victoria intră într-o etapă de pre-lease, într-un context în care interesul pentru spații centrale revine în prim-plan. Cele două clădiri sunt amplasate în zone cu relevanță urbană ridicată, Piața Unirii și Calea Victoriei, și vizează chiriași din segmente precum office, retail, servicii, HoReCa, pharma, banking, wellness, industrii creative și centre de operațiuni, potrivit profit.ro.

Inițiativa este coordonată de Relu Muntean, care continuă o platformă construită în ultimii 20 de ani în administrarea și dezvoltarea de active comerciale, hoteliere și terenuri. Portofoliul a fost consolidat treptat, cu accent pe locații centrale, flux urban și reziliență, iar abordarea urmărește deținerea durabilă a activelor.

În declarațiile sale, Muntean arată că experiența acumulată în timp a fost influențată de lecțiile legate de răbdare investițională, management pe termen lung și calitatea administrării activelor, considerând real estate-ul o contribuție la evoluția orașelor, nu un demers speculativ.

Portofoliul grupului include spații comerciale în București, Sibiu și Cluj, precum și active hoteliere cunoscute, printre care Împăratul Romanilor din Sibiu și Aurelius Împăratul Romanilor din Poiana Brașov.

Extinderea către Capitală a avut loc prin achiziții în zone centrale, precum Calea Victoriei și Piața Unirii, considerate avantajoase din perspectiva accesibilității și infrastructurii existente.

Muntean explică faptul că strategia sa mizează pe colaborare și pe construirea unui mix de chiriași adaptat nevoilor actuale, în care amplasamentul și stabilitatea contractelor sunt esențiale pentru atractivitatea unui activ.

Piața imobiliară românească traversează o perioadă de ajustare, influențată de munca hibridă, sustenabilitatea urbană și presiunea costurilor operaționale. După ani de expansiune periferică, interesul se mută din nou către zonele centrale, care oferă conectivitate multimodală, densitate de servicii și reducerea fricțiunilor operaționale.

În acest context, Muntean apreciază că centrul nu concurează periferia pe volum, ci pe valoare adăugată, iar pentru anumite companii decizia privind amplasarea biroului devine una operațională, legată de acces, costuri indirecte și atragerea de personal.

Unirea Business Center este amplasat în Piața Unirii, principalul nod de transport multimodal al Capitalei. Proiectul se află într-o etapă avansată de construcție, cu livrare estimată pentru trimestrul al doilea al anului 2028.

Clădirea are aproximativ 32.000 de metri pătrați închiriabili, distribuiți pe subsol, parter și cinci etaje, cu suprafețe de circa 6.500 de metri pătrați per nivel. Parterul este destinat retailului de proximitate și serviciilor, iar etajele superioare sunt configurate pentru birouri corporate, centre de back-office și operațiuni urbane.

Proiectul include peste 350 de locuri de parcare, acces direct la transportul public și standarde tehnice moderne, inclusiv certificare BREEAM și infrastructură orientată spre sustenabilitate.

Magazinul Victoria, clădire cu aproape un secol de existență și elemente de arhitectură modernistă și Art Deco, intră într-o fază de reconfigurare care valorifică renașterea axei Calea Victoriei. Spațiul, cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, este orientat către formate de retail premium, concepte experiențiale și inițiative adaptate consumului urban contemporan.

Muntean subliniază că obiectivul este menținerea relevanței clădirii pentru orașul actual, printr-un echilibru între valoarea istorică și funcționalitatea economică, evitând transformarea spațiului într-un simplu simbol fără utilitate practică.

Disponibilitatea simultană a două clădiri mari în centrul Bucureștiului este rară, într-un oraș în care stocul nou se dezvoltă preponderent la periferie. Faza de pre-lease permite companiilor interesate să participe la definirea mixului de chiriași și să securizeze spații adaptate pe termen lung, într-un context în care oferta de spații premium centrale este limitată.

Deschiderea către leasing este adresată atât corporațiilor internaționale, cât și businessurilor locale consolidate, care urmăresc poziții centrale cu potențial strategic într-un oraș aflat într-un proces de transformare urbană.