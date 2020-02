Mihai Tudose, reacție fără precedent

”Ce coronavirus? Ce epidemii? Ce pandemii? Ia d-aici Cîțu prim-ministru. Eu am văzut azi la știri varianta dar am crezut că cineva face mișto, face glume. Mie mi s-a părut o glumă și ministru, dar hai să zicem că un prim-ministru care-l strunea putea să-l țină acasă. Acum chiar să-l pui în capul mesei?

Sau poate asta e soluția României la coronavirus. Când aude virusul ăla cine e propunere de prim-ministru, fuge. Poate Cîțu face parte din strategia noastră de apărare împotriva coronavirusului, când o auzi virusache că la noi e propus Cîțu prim-ministru, nu mai calcă în România niciodată”, a declarat Tudose pentru știripesurse.ro

Iohannis a venit cu cea mai neacceptabilă propunere

„Propunerea presedintelui se incadreaza perfect in logica ‘Cum sa facem sa avem anticipate’. A venit cu cea mai de neacceptat propunere posibila. Eu nu cred ca in PNL era vreo propunere mai de neacceptat decat asta. E omul care cu nonșalanță îngrozitoare împrumută România, nu știm pentru ce dar el împrumută, la niște dobânzi de mai are un pic și ia de la cămătari că sunt mai omenoși, din cauză că sub înțeleapta lui conducere la Finanțe, euro atinge cote de nebănuit și se va simți în curând în buzunarele tuturor românilor. Mai mult, este același om care declara pe fondul acestei crize cu virușii, că ar trebui România să înceteze cu textele astea că educația și sănătatea sunt priorități și să se ocupe de altceva. El e omul. A lui e declarația. Deci, practic, s-a gândit dl Președinte „Pe cine să pun eu ca nu cumva să-l voteze ăștia? Îl pun pe Cîțu”. Haideți, chiar e o glumă.”, a mai adăugat acesta.

”În mod cert Cîțu o să fie trântit. Deci nu are cum să fie Cîțu prim-ministru, boacănă mai mare nu se poate, n-ai cum, efectiv nu ai cum. Eu mă întreb cum va arăta următoarea propunere, trebuie să fie și mai rea ca asta. Eu cred că mai rău ca ăsta n-au.”, a ținut Tudose să precizeze.

