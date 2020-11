Răsturnare de situație! Donald Trump la pușcărie!? Procese extrem de grave după ce pierde imunitatea de președinte SUA

În cazul în care Donald Trump va pierde definitiv președinția Statelor Unite, după ce Joe Biden a devenit noul președinte ales al SUA, se va confrunta în viitorul apropiat cu mari probleme legale, unele chiar de natură penală, atrag atenția analiștii CNN.

Astfel, în lipsa imunității prezidențiale, Trump devine vulnerabil la o serie anchete legate de posibile fraude financiare, acuzații de hărțuire sexuală sau chiar de viol.

”Procurorii vor deschide procese”

În plus, U.S. Office of Special Counsel – o agenție federerală independentă – a anunțat că investighează acuzațiile referitoare la folosirea de către Trump a Casei Albe pe post de cartier general al campaniei în ziua alegerilor, fapt care contravine legilor federale americane, informează Reuters.

Cât timp a fost președinte, Donald Trump a beneficiat de imunitate și a putut astfel bloca mai multe procese, inclusiv o investigație referitoare la neplata taxelor și posibilă evaziune fiscală.

”Părăsirea (de către Trump) a biroului de la Casa Albă va ușura sarcina procurorilor și va deschide calea proceselor civile împotriva sa”, a declarat pentru CNN Harry Sandick, fost procuror federal.

Una dintre cele mai serioase acuzații pe care cetățeanul Donald Trump le va avea de înfruntat se referă la o amplă investigație a procurorilor din Manhattan referitoare la ingineriile financiare ale Organizației Trump, un conglomerat internațional care adună la un loc circa 500 de companii și firme deținute de Donald Trump, cu sediul în clădirea Trump Tower din districtul Manhattan, New York.

Fraude bancare, financiare, evaziune fiscală

Procurorii încearcă să afle și să demonstreze dacă actualul președinte e vinovat, în acest caz, de fraude bancare, financiare, evaziune fiscală și falsificare de documente comerciale, arată digi24.r0.

Astfel, Donald Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016, anul alegerii sale în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, şi tot atât în 2017, potrivit unei anchete efectuate de cotidianul New York Times care a publicat informaţii cu privire la declaraţiile de impozit pe o perioadă de 20 de ani ale preşedintelui republican.

New York Times a obţinut informaţiile fiscale referitoare la Donald Trump şi sutele de societăţi care alcătuiesc grupul său, inclusiv informaţii detaliate despre primii săi doi ani la putere. Acestea nu includ declaraţiile de impozit pe veniturile personale pentru 2018 sau 2019.

Spre deosebire de toţi predecesorii săi cu începere din anii 1970, Donald Trump a refuzat să publice declaraţiile sale de impozit şi a dus o luptă judiciară continuă pentru a împiedica dezvăluirea acestora.

Bătălie de uzură cu fiscul american

Mai mult, Trump se află într-o bătălie de uzură lungă de decenii cu fiscul american, care pune sub îndoială legitimitatea unei restituiri de impozite de 72,9 milioane de dolari pe care Trump a primit-o după ce a declarat pierderi masive. Un verdict împotriva lui Trump ar putea să îl coste peste 100 de milioane de dolari.

Declarațiile fiscale ale președintelui american arată, astfel, o imagine foarte diferită față de cea pe care a încercat să o cultive și să o „vândă” publicului american. Rapoartele sale financiare arată un om de afaceri care câștigă sute de milioane de dolari, însă cu pierderi cronice, pe care apoi le folosește pentru a evita plata impozitelor.

Procurorii încearcă să afle dacă Organizația Trump a mărit sau scăzut în mod artificial valoarea anumitor bunuri sau proprietăți pentru a beneficia de împrumuturi ori beneficii fiscale. De asemenea, procurorii americani cercetează scutirile de taxe de care beneficiază diverse proprietăți ale lui Trump din New York sau Los Angeles.

Acuzațiile legate de hărțuire sexuală și viol

În plus, Trump va avea de înfruntat și acuzațiile de hărțuire sexuală venite din partea lui Summer Zervos, o fostă concurentă în emisiunea „The Apprentice” („Ucenicul”).

Zervos susține că a fost agresată sexual în 2007: Ea spune că Trump, care era gazda acestui reality show, a sărutat-o în mod „agresiv” în timp ce luau prânzul în New York și i-a atins apoi sânii la o întâlnire ulterioră în Beverly Hills.

O fostă editorialistă la revista Elle, E. Jean Carroll, l-a acuzat pe Trump de viol. Carroll a spus că Trump a agresat-o sexual, în anii ’90, într-o cabină de probă din cadrul unui magazin de lux din Manhattan.

Trump a respins acuzațiile pe care le-a catalogat drept „complet false” și a susținut că „nu a întâlnit-o în viața lui pe acea persoană”.

De asemenea, un fost model l-a acuzat pe Donald Trump de agresiune sexuală, într-un interviu exclusiv pentru The Guardian.

Agresiune la US Open

Amy Dorris a spus că actualul președinte al SUA a agresat-o la New York, în timpul unui turneu US Open, în septembrie 1997, pe când avea 24 de ani.

Fostul manechin a povestit că agresiunea a avut loc în afara toaletei de la stadion, nu departe de tribuna privată din care invitaţii lui Donald Trump urmăreau turneul.

Dorris, care avea 24 de ani la acea vreme, l-a acuzat pe Trump că i-a băgat limba pe gât și că a pipăit-o.

”Am fost prinsă în strânsoarea lui și nu am putut să scap de el”, a spus ea, adăugând ”Și-a băgat limba în gâtul meu, iar eu îl respingeam. În acel moment, m-a strâns şi a început să-mi atingă cu mâinile fesele, pieptul, spatele, totul”.