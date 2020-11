În cazul în care Casa Albă i-ar fi încredinţată lui Joe Biden, Donald Trump ar putea ieşi din scenă, dar trumpismul, mai ales în ceea ce privește radicalizarea, așa cum arată protestele care cer oprirea numărării voturilor, va rămâne în stradă și în societate. Cele peste 68,5 milioane de voturi pe care le-a obținut au o semnificaţie: divizarea nu a fost niciodată mai mare.

Ce elemente ale trumpismului – de la retorica belicoasă la naționalismul demagogic, de la grosolănie la încurajarea urii rasiale – vor rămâne dincolo de Trump, în rândul cetățenilor și în instituțiile politice?

„Nu cred că trumpismul este o cultură dominantă. Ceea ce este dominant, fie că va câştiga, fie că va pierde, este preponderența unei culturi populiste care treptat pune stăpânire pe un vast segment al opiniei publice”, comentează pentru „JORNAL DE NOTÍCIAS” ambasadorul Seixas da Coasta.

O transformare impresionantă

Transformarea lui Trump îl impresionează: în 2016, acesta „este un personaj mediatic bogat și de succes care apare brusc cu un proiect politic la care adaugă o agendă care i-a fost vândută în mod clar – nu este a lui, probabil că nu a citit niciodată o carte pe această temă -, o agendă a cauzelor conservatoare tradiționale”. La acesta s-a adăugat „un ansamblu de principii de pe agenda internațională radicală, foarte apropiată de extrema-dreaptă europeană” pe care i l-a vândut pe extremistul de dreapta Steve Bannon.

Acum, „Trump 2020 este Trump 2016 plus patru ani de practică și cu încă șase milioane de voturi (faţă de acum patru ani). Când credeam că cei patru ani au fost o practică bizară, exotică, primară și caricaturală a exercitării puterii, am constatat că are mai multe voturi. Înseamnă că există o lume „trumpistă”, capabilă să asimileze ceea ce el vocalizează. Și lumea aceasta este acolo, permanentă: jumătate dintre americani l-au votat!”

La alte alegeri, rezultatele au fost, de asemenea, foarte apropiate, „dar nu cu această fractură foarte profundă și culturală pe care o simţim, cu o foarte mare ostilitate, cu mișcări de stradă inedite”, remarcă acesta. „Resimţim astăzi o tensiune socială foarte gravă, este ceva care va rămâne”.

Seixas da Costa crede că Trump va părăsi lumina reflectoarelor. „În tradiția americană nu există lideri de opoziție în cei trei ani de după alegeri. Liderul opoziției apare doar cu un an înainte de alegeri. Cel mai previzibil lucru este să se retragă la afacerile sale”.

China: caz de consens

Dar oare Trump i-a modelat pe congresmeni? „Nu cred că tipul de practică discursivă a lui Trump va supraviețui în Senat sau în Camera Reprezentanților”, afirmă acesta. „Personaje precum Cruz și alții s-au lipit de Trump pentru că le-a convenit, dar nu cred că această practica discursivă primară va supraviețui în politica de zi cu zi”.

O altă chestiune este aceea de a afla dacă fracturile din politica externă sunt reversibile. Referitor la China, Seixas da Costa apreciază că aceasta „este un caz tipic în care vor avea loc foarte puține schimbări”, deoarece problema de a înfrunta gigantul asiatic „ca adversar fundamental al SUA este comună în rândul republicanilor și democraților”. Poate că Biden va opta pentru un discurs mai predispus dialogului și chiar cooperării, dar nu mai mult.

În ceea ce privește Acordul de la Paris asupra schimbărilor climatice, Seixas da Costa nu are „nici o îndoială că Biden se va întoarce cu cea mai mare ușurință și că va exista un dialog mai intens cu Europa”, faţă de care Trump a fost un „aliat ostil”, arată Jornal de Noticias.