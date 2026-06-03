Raphael Glucksmann, potențial candidat la președinția Franței, alături de partenera sa Léa Salamé, vedetă TV de origine libaneză
Viitorul politic al Franței ar putea aduce o schimbare notabilă la Palatul Élysée, odată cu posibila candidatură a lui Raphael Glucksmann, politician de origine evreiască. Partenera acestuia este Léa Salamé, renumită moderatoare de televiziune cu rădăcini libaneze.
Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, este președintele partidului de centru-stânga „Piața Publică” înființat în 2018 și membru al Parlamentului European. Deși încă ezită să confirme oficial candidatura sa la președinția Franței, lansarea recentă a unei cărți politice este interpretată în mediile franceze ca un semnal al intenției sale serioase de a intra în cursa electorală din 2027.
Profilul lui Raphael Glucksmann și Léa Salamé
Raphael Glucksmann provine dintr-o familie evreiască așkenază, tatăl său, André Glucksmann, fiind un filosof recunoscut în Franța. Politicianul este un susținător ferm al Uniunii Europene și critică unele decizii economice ale actualului președinte Emmanuel Macron.
Léa Salamé, partenera sa, este o personalitate cunoscută a televiziunii franceze, născută în Beirut și emigrată în Franța în copilărie din cauza războiului civil din Liban. Ea a devenit cetățean francez în 1988 și este apreciată pentru rolul său de moderatoare în dezbateri politice importante, inclusiv în campania prezidențială din 2022.
Perspectivele candidaturii și contextul electoral
Glucksmann și-a propus să călătorească timp de trei luni prin Franța pentru a testa susținerea electorală și a încerca să unească forțele de stânga sub o singură candidatură, deși acest demers pare dificil de realizat.
Un sondaj recent indică faptul că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, candidații extremei drepte ar obține peste o treime din voturi, iar fostul premier Édouard Philippe ar fi al doilea favorit. Glucksmann ar aduna între 11 și 12% din intențiile de vot, situându-se în apropierea altor potențiali candidați.
Viața personală și rolul lui Léa Salamé
Cuplul are împreună un băiat în vârstă de nouă ani și locuiește împreună, fără a fi căsătoriți, situație obișnuită în Franța. Dacă Glucksmann va reuși să devină președinte, Salamé ar putea deveni prima doamnă a Franței, ceea ce ar presupune pentru ea un pas înapoi în cariera de televiziune pentru a evita conflictele de interese.
În 2014, Léa Salamé a fost desemnată „Femeia anului” de revista GQ, iar acum se pregătește, posibil, să susțină campania partenerului său în drumul spre Palatul Élysée.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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