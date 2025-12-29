Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat că va iniția, în Parlament, o propunere de modificare a legii de funcționare a Curtea Constituțională a României, ca reacție la absența a patru judecători de la ședința în care urma să fie luată o decizie privind legea de modificare a pensiilor magistraților.

Anunțul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook, în care fostul ministru a criticat dur situația creată la nivelul Curții Constituționale.

„CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piaţă!”, a scris Raluca Turcan.

În mesajul său, deputata PNL a explicat motivele care au determinat-o să promoveze această inițiativă legislativă.

„Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a transmis Turcan.

Aceasta susține că actualul cadru legislativ permite blocaje instituționale grave, fără consecințe pentru cei responsabili, fapt care afectează funcționarea normală a uneia dintre cele mai importante instituții ale statului.

Raluca Turcan a precizat că modificările pe care le va propune vor include sancțiuni explicite pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii de către Curtea Constituțională. În plus, proiectul ar urma să introducă posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor CCR care încalcă în mod flagrant Constituția.

Un alt element central al inițiativei vizează conflictele de interese. Deputata PNL consideră necesară introducerea recuzării de drept în situațiile în care un judecător se află într-un conflict de interese cu cauza judecată, pentru a evita suspiciunile de imparțialitate și pentru a proteja credibilitatea Curții.

„CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piaţă! Dreptul şi principiile trebuie să primeze!”, a subliniat Turcan în postarea sa.

Deputata a anunțat că intenționează să lanseze proiectul de modificare a legii CCR în dezbatere publică, înainte de depunerea acestuia în Parlament. Scopul declarat este de a aduna opinii și propuneri din partea specialiștilor în drept constituțional, a societății civile și a mediului juridic, astfel încât forma finală a inițiativei să răspundă cât mai bine problemelor identificate.

Contextul care a generat această reacție este legat de amânarea analizării sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat luni că sesizarea a fost amânată pentru data de 16 ianuarie, din cauza lipsei de cvorum necesar pentru luarea unei decizii.

Potrivit unor surse din interiorul Curții Constituționale, la ședința respectivă nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Aceștia ar fi părăsit ședința și în ziua precedentă și nu au mai revenit pentru continuarea dezbaterilor.

Noul proiect de lege adoptat de Guvernul Bolojan prevede o reformă a sistemului de pensii speciale pentru magistrați. Printre principalele măsuri se numără creșterea etapizată a vârstei de pensionare până la 65 de ani și plafonarea cuantumului pensiei la maximum 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Inițiativa anunțată de Raluca Turcan deschide astfel o dezbatere amplă nu doar despre reforma pensiilor magistraților, ci și despre responsabilitatea judecătorilor Curții Constituționale și mecanismele de funcționare ale uneia dintre instituțiile-cheie ale statului român.