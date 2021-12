Raed Arafat îl sfidează pe Alexandru Rafila! Șeful DSU, indicații privind organizarea spitalelor

În cursul zilei de joi, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că nu mai trebuie să existe medici alocaţi la un anumit număr de paturi, ci trebuie ca activitatea să determine numărul acestora într-un spital.

De asemenea, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Intenre (MAI) a mai spus că aceștia nu au ce să caute într-un spital de urgenţă paturi care nu au oxigen, subliniind că lipsa rezilienței sistemului sanitar s-a văzut în toată lumea în această pandemie.

“Pandemia asta trebuie să fie o şcoală, ce am văzut timp de doi ani, că am tras foarte multe concluzii, foarte multe lucruri pe care trebuie să le folosim pentru viitor. Nu e o chestiune doar România să fie afectată de ea. Lipsa rezilienţei sistemului sanitar s-a văzut în toată lumea. Sistemele sanitare nu au fost gândite ca sisteme reziliente, au fost gândite ca afaceri, ca concepţii de venituri, pierderi, care când te confrunţi cu un dezastru de lungă durată, automat acel sistem începe să aibă probleme”, a afirmat şeful DSU.

Sistemul medical românesc a fost la limită în cel de-al patrulea val

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai declarat că sistemul medical din România a fost la limită în perioada celui de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus.

“În valul 4, efectul asupra unităţilor de primiri urgenţe a fost extrem de mare. Noi am ajuns zilnic să avem în unităţile de primiri urgenţe peste 100 de bolnavi intubaţi la nivel naţional, peste 200-300 de pacienţi pe SIPAP şi pe ventilaţie de diferite categorii, care aşteptau locul în spital. Am apelat la trimiterea bolnavilor în afara ţării, am apelat la echipe medicale din afara ţării să vină în România. Am avut un moment în care eram la limită cu sectorul medical. Această limită, ca să nu mai ajungem la ea în viitor sau să creştem pragul unde să ajungem la această limită înseamnă o abordare foarte serioasă asupra modului de organizare a sistemului şi asupra resursei umane. Asta înseamnă şi finanţare”, a explicat Raed Arafat.

Secretarul de stat mai spune că activitatea trebuie să determine numărul medicilor care sunt necesari într-un spital și nu numărul mare de paturi.

“De acum trebuie să ne gândim că medici alocaţi la număr de paturi numai merge, trebuie ca activitatea să determine numărul medicilor care trebuie să fie într-un spital, trebuie să acceptăm că nu mai merge gândirea că ce venituri face o secţie, înseamnă că e eficientă, dacă nu face venituri înseamnă că nu e eficientă, că o secţie care se ocupă de cazuri foarte critice poate să facă pierderi, nu înseamnă că este ineficient şi trebuie să dăm în capul şefului secţiei dacă ei se ocupă de cazuri extrem de critice care nu sunt finanţate corect”, a transmis şeful DSU.

Spitalele care nu au oxigen nu ar trebui să mai aibă paturi

Raed Arafat a mai spus că spitalele care nu au oxigen nu ar trebui să mai aibă paturi, subliniind că ”toate astea trebuie să fie gândite în lumina învăţăturilor pe care le-am luat acum de la pandemie”.

“Am ajuns să vedem şi alte deficienţe structurale. De exemplu, nu mi-a venit să cred când auzeam unele spitale care au 500-600 de paturi, da, dar numai 100 cu oxigen, restul sunt fără oxigen. Adică, sunt paturi de hotel, se doarme acolo pentru a fi investigat bolnavul, dar bolnavul nu are nici oxigen, nici nimic. Ce caută paturi într-un spital de urgenţă care nu au oxigen? Înseamnă că e o problemă în care tratăm, unii bolnavi trebuie să meargă în ambulatoriu, alţi bolnavi poate că trebuie să aibă mai repede acces la spital. Toate astea trebuie să fie gândite în lumina învăţăturilor pe care le-am luat acum de la pandemie. Pandemia a fost şcoală despre cum trebuie să ne organizăm, să fim rezilienţi şi să rezolvăm unele probleme din timp, să nu aşteptăm să mai vină un dezastru ca să spunem că nu am învăţat nimic de la dezastrul trecut”, a explicat şeful DSU.