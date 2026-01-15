Din cuprinsul articolului Raed Arafat a explicat cum funcționează un defibrilator semiautomat și cum te ghidează pas cu pas

Raed Arafat a explicat că defibrilatorul semiautomat oferă instrucțiuni clare atunci când este folosit. Dispozitivul trebuie utilizat doar în cazurile în care pacientul este inconștient și în stop cardiac. Electrodele se aplică pe piept conform indicațiilor afișate de aparat, iar defibrilatorul, vorbind în limba română, explică pas cu pas ce trebuie făcut și când să acționezi, analizând situația și luând decizia corectă automat.

”În primul rând, dacă îl deschizi, el îţi dă indicaţiile. Trebuie să verifici dacă pacientul e conştient, inconştient. Se foloseşte numai dacă e inconştient, dacă este, bineînţeles, în stop cardiac. Lipeşti padelele, arată exact unde să fie lipite pe pieptul pacientului. Nu trebuie să ştii, pentru că îţi arată defibrilatorul. Defibrilatorul vorbeşte în limba română, îţi explică ce ai de făcut şi la momentul în care el face analiză, decide şi îţi spune”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară, la Medika Tv.

Raed Arafat subliniază importanța amplasării defibrilatoarelor semiautomate în cât mai multe locuri cu aglomerații de persoane. El explică că intervenția rapidă în caz de stop cardiac poate salva vieți, precizând că șansele de revenire a activității cardiace sunt aproape de 90% dacă șocul electric se aplică în primul minut și scad cu aproximativ 10% pentru fiecare minut care trece.

Totodată, timpul în care pacientul rămâne fără oxigen afectează creierul, astfel că utilizarea promptă a defibrilatorului poate preveni sechelele neurologice.

”Din punctul meu de vedere, defibrilarea semiautomată să existe în toate localurile, în toate locurile unde există aglomeraţie de persoane, este un lucru care, indiferent, azi, mâine, poimâine, va salva vieţi. Pentru că la un moment o să ai un stop cardiac, dacă cineva îl foloseşte, poate să-l repornească cordul, pentru că contează şi minutul în situaţia respectivă. Gândiţi-vă, dacă defibrilaţi în primul minut, adică dacă şocaţi în primul minut, şansa de revenire a activităţii cardiace este aproape de 90%. Şi începe să scadă cu minutul, cu câte 10% şansa de reuşită. Plus, perioada în care rămâne omul fără oxigen: cu cât rămâne mai mult fără oxigen, creierul poate să rămână cu sechele, chiar dacă porneşti cordul”, a mai spus medicul.

El a evidențiat că anumite companii din România merită recunoaștere pentru contribuția lor la dotarea cu defibrilatoare semiautomate.